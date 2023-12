Meilleurs feux !

Le constat est plus visible que jamais : beaucoup de Terriens ne sont pas là pour rigoler. « On est toujours en train de se faire la guerre alors qu’on est tous sur un petit bout de caillou à la dérive dans un univers glacé. On est débiles », s’agaçait un jour Alain Chabat. Difficile de mieux dire.

Même quand il ne s’agit pas de « vraies » guerres, celles qui tuent femmes, enfants et hommes embarqués de force dans des conflits qu’ils n’ont pas choisis, ce sont des guéguerres virtuelles qui, à peu près chaque jour et toute proportion gardée, sont déclenchées sur les réseaux sociaux. Madonna VS ceux qui la traitent de vieille. La Petite Sirène VS ceux qui n’aiment pas les sirènes au teint trop foncé. Rikkie Kollé VS ceux qui trouvent qu’on ne peut pas devenir Miss quand on est transgenre. Pamela Anderson VS ceux qui l’insultent parce qu’elle se montre sans maquillage… Entre querelles venteuses et polémiques absurdes, l’année 2023 a réservé son lot d’enfantillages que l’on croirait parfois sortis d’un autre âge.

On aime aussi se souvenir des belles choses, et démasquer les couleurs planquées dans l’obscurité.

Bien sûr, on ne pouvait pas ignorer ces tristes palabres dans ce numéro en forme de zoom arrière. Mais vous nous connaissez un peu, depuis tout ce temps (40 ans, pour être précis) : on aime aussi se souvenir des belles choses, et démasquer les couleurs planquées dans l’obscurité.

Aussi, de cette étrange année, on a également retenu des tendances mode, beauté, cuisine, design ou voyage qui nous ont provoqué d’agréables frissons.

Mieux : on est partis à la rencontre de ceux qui font bouger les lignes et qui, en guise de réplique à l’animosité ambiante, ont apporté leurs lumières et leurs ondes ultrapositives à des projets fantastiques. On leur offre ici quelques pages. Le chef irakien Khalid Al-Kharki relate la façon dont il a fui son pays avant de venir cuisiner ici, à Bruxelles, pour les personnes démunies. Coralie Jacqmin explique pourquoi elle a décidé d’ouvrir une agence de voyages éthiques et durables. Hadrien Velge parle de son objectif d’améliorer nos réflexes alimentaires grâce au développement d’une agriculture maline. Audrey Contesse raconte comment elle compte revaloriser l’architecture dans nos villes et nos campagnes…

Des débuts d’histoires dont on vous laisse découvrir la suite dans votre canapé ou dans une salle d’attente, peu importe. Il va sans dire que ces étincelles-là sont faites pour provoquer des flammes qui, elles-mêmes, propageront des lueurs éclairantes. On en profite donc pour vous adresser nos meilleurs… feux. Et, au minimum, nos meilleurs mieux.