On a testé… Une nuit dans une tente flottante au Vlotkamp, près de Bruges

Parce qu’il n’y a rien de tel qu’un chouette logement pour rendre un week-end encore plus agréable, Le Vif Weekend teste régulièrement hôtels, chambres d’hôtes et autres lieux de séjour intéressants à maximum trois heures de Bruxelles et dresse ensuite un bilan. Cette semaine : le Vlotkamp, à Zuienkerke.

Où? Polderwind 4, 8377 Zuienkerke Genre? Du glamping pieds dans l’eau Idéal pour… Les campeurs en quête d’un emplacement unique en pleine nature Prix? Dès 135 euros la tente pour deux personnes Sur le web: vlotkamp.be

On y va pour quoi?

Il est des voyages où le lieu de séjour fait la destination, et c’est clairement le cas au Vlotkamp. Ici, on profite de la tranquillité et de la nature environnante tout en flottant sur l’étang du Domein Polderwind, ou, proche de la côte et de Bruges.

Les premières impressions

Nous arrivons un peu avant l’heure du check-in, donc on en profite pour s’installer au pop-up bar voisin avec un daiquiri aux fraises sans alcool et une vue imprenable sur l’eau. Les flottes de camping sont particulièrement idylliques sous le doux soleil de l’après-midi tandis que sur le rivage, notre canoë attend notre départ. Nous avons reçu toutes les informations pour le check-in dans notre boîte aux lettres la veille de l’arrivée : à l’aide d’un digicode, on ouvre un casier dans lequel tout le matériel (pagaies, gilets de sauvetage…) est prêt.

L’histoire

Auparavant, le couple d’entrepreneurs Tobias Knockaert et Kika Merlin offrait déjà des nuitées originales dans une cabane dans les arbres avec Boomkamp, et en 2021, ils ont ouvert un nouveau concept où vous pouvez dormir sur une étendue d’eau au milieu des polders de Flandre occidentale durant les mois d’été. À l’aide d’un canoë, vous pagayez vers votre tente de glamping sur l’eau, chacune portant le nom des poissons qui nagent en contrebas. Nous avons séjourné dans la tente Stekelbaars, ou épinoche en français dans le texte.

L’intérieur

Attendez-vous à un luxe de base sur votre radeau de camping. Chaque tente contient un lit double confortable pour lequel les draps sont fournis. Agrémentée d’une sanseveria, d’un joli tapis et d’une rangée de drapeaux colorés, la tente est confortable, surtout lorsque la lampe portable fournie scintille sur l’eau sombre le une fois la nuit tombée. Une table avec deux chaises est installée devant le ponton. Comme c’est le cas dans la majorité des campings, il faut se rendre dans une pièce séparée sur la berge pour trouver les sanitaires, où sont installés des toilettes, une douche et des lavabos. Vous trouverez cependant également une toilette écologique sur un ponton à proximité de votre tente en cas d’éventuel besoin nocturne urgent.

Côté restauration (et boissons)

Besoin d’un rafraichissement ? Un bar éphémère installé sur le rivage du Vlotkamp propose de savoureux cocktails et en-cas. Dans l’hôtel voisin Polderwind, situé sur la rive du fleuve, vous pouvez vous joindre au petit-déjeuner buffet le matin (22 euros par personne), pour lequel vous devez toutefois réserver à l’avance.

Le soir, vous pourrez également prendre un verre au bar et y déguster une carte de brasserie simple mais savoureuse. D’après notre expérience, il semble y avoir peu d’enthousiasme pour le restaurant, de sorte que nous opterions plutôt pour un établissement différent de la région lors d’une prochaine visite.

Offres et services

Il y a un parking spacieux et gratuit dans la réserve naturelle où vous pouvez laisser votre voiture. Vous pouvez également louer des vélos à l’hôtel pour explorer la région. L’établissement comporte aussi un espace bien-être au sein duquel vous pouvez faire une réservation.

À faire dans les environs

Toutes sortes d’activités de plein air peuvent être réservées sur le domaine lui-même, du paintball au pique-nique, et divers itinéraires ont également été tracés pour les randonneurs et les cyclistes.

Vous préférez aller sur la côte ? Le Coq et Blankenberge ne sont qu’à 15 minutes en voiture, tandis que Knokke-Heist se trouve à 25 minutes. En outre, cet emplacement glamping est idéal pour combiner votre nuitée insolite avec un court séjour à Bruges, sans avoir à dormir dans son centre-ville animé.