Que faire ce week-end en Belgique ? Notre agenda du 18 et 19 janvier

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On se plonge dans les racines du design, à Bruxelles

Dans une exposition ultra-complète, la maison Hannon, restaurée avec soin et qui a ouvert ses portes pour la première fois en 2023, s’offre un joli voyage jusqu’aux racines du design. Ainsi, les œuvres de Paul Hankar, Henry van de Velde, Gustave Serrurier-Bovy et bien d’autres sont mises en avant dans cette exposition qui fait l’impasse sur le génie Victor Horta pour mettre en lumière la diversité du talent belge et de l’art nouveau de chez nous.



Ensemble, ces figures incontournables du design ont posé les bases d’un mode de vie plus moderne, accessible à tous.tes, et ce au travers d’une esthétique mais aussi d’une fonctionnalité radicalement différentes. Ce qui ne manquera pas d’inspirer les futures générations de designer.



Art(s) Nouveau(x) belge(s). Van de Velde, Serrurier-Bovy, Hankar & co, jusqu’au 4 mai 2025. Plus d’infos.

On file dans le cosmos, à Namur

Depuis toujours, l’espace fascine. Et l’exploration du cosmos ainsi que la conquête (souvent fantasmée) de ces nouveaux horizons font rêver depuis des années. Cette exploration, précédemment uniquement concentrée sur la recherche de vie extra-terrestre mais aussi ponctuée de découvertes scientifiques se couple aujourd’hui également d’un pan plus économiques où la quête de métaux rares mais aussi de nouvelles zones exploitables pour leurs ressources entrent en jeu.

Il n’empêche que cette fascination pour le cosmos ne nous quitte pas. Pour sa 5e exposition, le Pavillon, en collaboration avec le KiKK s’immerge pleinement dans le sujet. Du fragment atomique au grand tout universel, l’exposition Stellar Scape réunit ainsi une vingtaine d’artistes, chercheurs·euses et ingénieurs·euses internationaux autour des imaginaires de l’astronomie et du renouveau des aventures spatiales, et repousse encore un peu les limites de nos imaginaires.



Stellar Scape, jusqu’au 26 janvier. Plus d’infos.

On prend soin de soi, à Bruxelles

Et si on prenait un peu soin de nous ce week-end ? Avec l’hiver qui continue de faire baisser les températures, un soleil quasi absent en décembre et un manque de lumière de plus en plus important, une sacrée dose de réconfort semble de mise. Et pour ça, on fait confiance à Émile.



Après nous avoir guidé tout l’été durant dans des tours gourmands, Émile revient en ce début d’année avec un nouveau concept. On continue d’arpenter les pavés de Bruxelles mais cette fois, on prend soin de soi et on découvre des activités insolites à réaliser dans la capitale. Du cours de mixologie à l’atelier de peinture sur céramique, en passant par la confection de produits de beauté, il y en aura pour tous les goûts.



On (re)découvre la prison de Forest, à Grand-Hornu

Pour sa première exposition en Belgique, Daniel Turner, artiste américain travaillant depuis une dizaine d’années sur les sites désaffectés, s’est tourné vers un lieu à l’histoire particulièrement chargée : l’ancienne prison de Forest.

La prison qui a été longuement pointée du doigt pour ses conditions carcérales dégradantes et inhumaines se déploie ainsi sous l’œil avisé de l’américain qui désigne son travail comme véritable travail archéologique. « Quand je parle de mon processus de travail, j’utilise le mot « creuser », car je travaille, en quelque sorte, comme un mineur amateur : localiser les matériaux, trier ces matériaux, extraire ces matériaux.» C’est à découvrir jusqu’au 6 avril 2025 au MACS.



