Safari à la côte belge: partir à la recherche du « Big Five » local

Cinq lieux touristiques situés à Blankenberge, Coxyde, Knokke-Heist, la Panne et Ostende présentent leur « Big Five » cet été au travers d’un safari côtier. Il s’agit d’animaux ou de plantes typiques de la région. Un garde-côte emmènera les visiteurs à la recherche des multiples beautés des différents endroits.

Les sites de Duinepanne, Duinenhuis, Atlantikwall Raversyde, Uitkerkse Polder et le parc naturel du Zwin ont chacun sélectionné cinq animaux ou plantes qui vivent dans la région. Un garde-côte accompagnera à pied ou à vélo les participants lors du safari côtier à la recherche des joyaux naturels cachés de la Côte. Parmi eux, certaines espèces sont assez rares et ne se trouvent nulle part ailleurs, d’autres symbolisent parfaitement l’identité régionale.

Qu’il s’agisse de petits ou de grands animaux, des plantes salées, ou encore de l’air marin, tout est réuni pour donner une véritable sensation de safari aux participants. Les touristes désireux de participer à ce safari côtier peuvent le faire à partir du mercredi 29 juin, jusqu’au 1er septembre. L’expérience dure entre deux et trois heures et s’adresse à tout le monde à partir de l’âge de dix ans. Attention à ne pas oublier les jumelles pour profiter pleinement du paysage et de ce qui le compose. Toutes les dates sont à trouver ici.