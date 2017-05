3 questions à Marine André, fondatrice de la marque belge amoureuse du miel, Bee Nature

Qu'est-ce qui vous a poussée à lancer votre marque de cosmétiques bio ?

J'ai toujours eu envie d'être entrepreneuse, c'est en quelque sorte une histoire de famille car mes parents le sont aussi. Dans la cadre de mon mémoire de fin d'études pour obtenir mon diplôme d'ingénieur de gestion, je me suis intéressée aux cosmétiques vendus en pharmacie. J'ai vu qu'il y avait un vrai fossé entre les produits plus " dermatologiques ", dont les compositions ne sont pas très " vertes ", et la cosmétique bio, commercialisée dans d'autres circuits. Avec Bee Nature, je voulais faire un trait d'union entre ces deux univers.

Pourquoi avoir choisi le miel comme actif phare ?

Parce que c'est le premier médicament du monde ! Tous les pharmaciens connaissent ses vertus et l'utilisent même souvent dans des préparations magistrales. C'était donc un argument de poids pour les convaincre. Nos produits en contiennent plus de 5 %, ce qui est près de dix fois la concentration " classique " d'un actif.

Une première fois qui vous a fait battre le coeur ?

Il y en a tellement ! Je dirais le jour où j'ai pu engager ma première salariée. J'avais 26 ans et l'entreprise existait depuis quatre ans. Nous sommes cinq aujourd'hui. Cela a complètement changé la nature de mon travail. L'enjeu, désormais, c'est de pouvoir garantir ces emplois à long terme tout en développant la société. En espérant les garder le plus longtemps possible et pour cela être l'employeur idéal.