Les talons hauts sont-ils vraiment mauvais pour la santé?

Les talons hauts affectent le bien-être de ses utilisateurs de multiples façons, selon de nombreuses études.

Porter des talons hauts augmente par exemple le risque d'avoir des oignons aux pieds, de souffrir de douleurs musculo-squelettiques ou de se blesser, affirme The Conversation, qui a analysé les 506 études existantes sur le sujet. Certaines de ces blessures, telles que les fractures de la cheville, sont sérieuses et nécessitent même une hospitalisation. Même si le risque général de blessure reste modéré, à noter toutefois que plus le talon est haut et étroit, plus le risque de blessure grave augmente.

Les études concluent également que c'est l'usage fréquent des talons sur le long terme qui serait le plus préjudiciable pour la santé.

Il existe toutefois certains avantages à porter des talons. Ceux-là sont psychologiques. En effet, que cela nous plaise ou non, les talons hauts sont un symbole de la sexualité féminine moderne. Ainsi, les femmes qui portent des talons auraient davantage confiance en elles et auraient une meilleure perception de leur propre beauté.