Main verte 2.0: les nouvelles façons de jardiner

"J'ai récemment acheté une maison et, si je l'ai choisie, c'est pour son grand jardin et son verger, plein de potentiel. Mon souhait serait de partager celui-ci et d'apprendre. Je paie le matériel (besoin de conseils) ", détaille Laurie, cuisinière de formation vivant à Hal, dans une petite annonce postée en ligne. Un peu plus loin, " Masupilami ", d'Ophain, met à disposition son petit potager, abandonné il y a quatre ans suite au décès de son épouse. Tandis qu'un Montois cherche un terrain pour placer ses ruches. Sur Pretersonjardin.be, ces particuliers s'adonnent à une pratique de plus en plus répandue : le cojardinage. Répartition du travail sur d'importantes surfaces, quête de connaissances, possibilité de garder un espace vert entretenu quand l'âge et les événements affectent la mobilité ou simple envie de faire prospérer un lopin de terre jusqu'alors non cultivé ; chaque participant a ses raisons et témoigne de la volonté de l'époque de se (re)connecter au végétal.

...