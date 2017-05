La Cristal, bière préférée des Limbourgeois, part à la conquête de la Belgique

Brassée dans la ville limbourgeoise d'Alken, la Cristal occupe depuis longtemps une première place incontestée au hit-parade des pils bues dans le Limbourg et une partie de la région anversoise. Elle restait toutefois jusqu'à aujourd'hui une marque régionale, très peu présente à Bruxelles et encore moins en Wallonie.

Mais cette bière, qui fut la première bière pils à avoir été brassée en Belgique -en 1928-, sera désormais présente chez de nombreux distributeurs, supermarchés et établissements Horeca à Bruxelles et en Wallonie, a indiqué le PDG de la brasserie, Edwin Botterman. Evoquant un titre de "meilleure pils du monde de style tchèque" décroché en 2016, il estime en effet qu'elle mérite d'être plus largement connue.

Toujours brassée selon sa recette d'origine, la Cristal est franchement marquée par l'amertume, à l'instar des bières tchèques dont elle s'inspire. Elle est d'ailleurs brassée avec du houblon Saaz, cultivé non loin de Prague. Selon les responsables d'Alken-Maes, elle devrait répondre à la demande du consommateur actuel, désireux de redécouvrir des goûts authentiques, comme le prouve notamment le regain de popularité des légumes "oubliés".

Pour l'occasion, le brasseur limbourgeois a revu le design de ses bouteilles, verres et sous-bocks, pour leur donner une image qui se veut elle aussi plus "authentique".

Le groupe Alken-Maes produit également une autre bière pils, la Maes, mais aussi des bières d'abbaye comme Grimbergen et Affligem, les bières de fermentation spontanée Mort Subite ou encore le cidre Stassen.

Alken-Maes possède trois sites de production, à Alken (capacité de 1,7 million d'hectolitres annuels), Opwijck (400.000 hectos) et Kobbegem (100.000 hectos). Il prévoit des investissements évalués à plus de 60 millions d'euros répartis sur trois ans. Il emploie 500 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros.