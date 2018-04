Les Filles, resto-lunch doublé d'un atelier culinaire (+recette délicieuse)

Line Couvreur a eu beau renoncer à son restaurant à l'arrivée de ses enfants, le virus de la gastronomie ne l'a jamais vraiment lâchée. Quand elle a commencé à organiser des petits cours chez elle, sa table de cuisine s'est rapidement transformée en table d'hôtes. Et lorsqu'elle s'est retrouvée trop à l'étroit, elle a décidé de lancer Les Filles, un resto-lunch doublé d'un atelier culinaire. " Je veux que tout le monde s'y sente bien, explique-t-elle. Je me suis toujours efforcée de conserver l'atmosphère familiale de ma propre cuisine, même lorsque nous avons quitté Saint-Gilles pour des locaux plus spacieux dans le centre-ville bruxellois. "

...