Nespresso relooke ses boutiques et tente de réduire son empreinte écologique

Nespresso innove avec un nouveau concept de boutique. Quand on franchit la porte du nouveau point de vente installé à Louvain depuis la mi-juin - le premier du genre - on est d'entrée de jeu agréablement accueilli par un spécialiste de la marque, pour une approche personnalisée à la découverte de toute la gamme de l'inventeur de la capsule de café en aluminium.

Fini donc l'aspect un peu statique, voire guindé, place à une expérience plus fluide et plus conviviale pour le client, qu'il soit fidèle ou de passage. Ici, la caisse traditionnelle est remplacée par des tablettes et laisse la place à un bar spacieux - pensé pour être un véritable lieu de vie et de rencontre - où sont organisées des séances de dégustation avec des baristas maison.

Nespresso a aussi la volonté de mettre plus en avant sa politique environnementale en aménageant des espaces dédiés tout particulièrement au recyclage et aux aspects durables de son café. Un point sensible de son ADN, Nespresso étant souvent critiqué pour les déchets occasionnés par ses petites capsules bien que la marque assure que l'aluminium utilisé soit "recyclable à l'infini".

"Une capsule sur 4 recyclée, ce n'est pas assez!"

"Une capsule Nespresso sur quatre est actuellement recyclée, ce n'est clairement pas assez. C'est la raison pour laquelle notre volonté est de communiquer davantage sur les différentes options offertes à nos clients en matière de recyclage", nous explique Stéphane Detaille, Marketing Manager BeLux, lors de l'inauguration du point de vente louvaniste.

"Dans le nouveau concept de boutique, un corner spécial est dédié au recyclage pour inciter les consommateurs à y ramener leurs capsules ou opter pour les autres solutions de recyclage mises en place. Nous avons en effet la capacité de recycler l'entièreté des capsules que nous vendons en Belgique et au Luxembourg.", ajoute-t-il. Interrogé sur les alternatives possibles à l'aluminium, le responsable marketing de la marque dit tenir fortement à ce matériau car il représente la meilleure protection contre l'oxygène, la lumière et l'humidité pour un café de qualité.

Ce nouvel espace situé en Brabant flamand s'ajoute aux huit boutiques déjà présentes dans notre pays. Deux autres boutiques Nespresso accueilleront bientôt ce nouveau concept à l'automne: l'une à Anvers et l'autre à Liège. Par ailleurs, Nespresso a aussi lancé une formule de "pop-ups store", soit des points de vente éphémères installés pour quelques mois dans certains lieux tests. L'un, le premier du type en Europe, est actuellement installé à Liège dans le complexe commercial Médiacité. Un autre, de plus petite taille est présent à Bruges, et un troisième se trouve à Charleroi, dans le centre commercial Rive Gauche.