Les jeux d'extérieur préférés de ma vendeuse de jouets (préférée)

Mölkky

Entre les quilles et le bowling, ce jeu traditionnel vient de Finlande.

Le principe :12 quilles biseautés et numérotées sont rangées l'une contre l'autre à 3 m de celui qui va lancer le mölkky. Si le lanceur ne renverse qu'une seule quille, il en reçoit la valeur (s'il renverse la quille 9, son équipe reçoit 9 points). Si, au contraire, il en renverse davantage, il ne reçoit qu'un seul point par quille (s'il renverse la 3, la 12 et la 9, son équipe ne reçoit que 3 points). Le but du jeu est d'arriver à 50. Mais attention : premièrement, les quilles sont relevées à l'endroit où elles ont roulé (de cette manière, le jeu s'ouvre et s'élargit, ce qui rend les lancer plus intéressants mais aussi plus difficiles) et, deuxièmement, une équipe doit atteindre exactement 50 point. Si elle dépasse ce score, elle retombe automatiquement de 25 points.

Kubb

Jeu national en Suède, il se joue sur un terrain de 8 m de long et de 5 m de large. Ce terrain s'improvise sur n'importe quelle surface de terrain : herbe, plage, pinède, dalles, etc.

Plus difficile que le Mölkky - jeu de quilles finlandais -, le Kubb (aussi surnommé jeu le "jeu d'échecs viking") demande une certaine adresse puisqu'il faut parvenir à abattre les quilles adverses (des blocs de 15 cm de haut) en lançant 6 bâtons successifs d'une distance de 8 m. Le terrain est divisé en 2 parties et sur la ligne médiane se trouve la grande et belle quille du roi qu'aucune équipe ne peut renverser avant la fin du jeu, sous peine de perdre immédiatement. Le Kubb est en fait un combo de jeu de quilles, de lancer de fer-à-cheval et de jeu d'échecs.

Le croquet, jeu d'extérieur on ne peut plus classique avec son maillet, ses boules et ses arceaux. Une valeur sûre inaltérable et délicieusement rétro.

Le Jojack

Jeu inventé et fabriqué par un Belge, Marce Leemans, le Jojack - parfois présenté comme un jeu de pétanque revisité - se joue sur n'importe quelle aire de jeu extérieure et intérieure (pelouse rase, gravier, béton, carrelage etc...) non délimitée.

Le but est de placer un maximum de palets au plus près du plateau afin d'obtenir un maximum de points.

Et puis les classiques : cordes à sauter (pour jouer seul ou à plusieurs) , élastique, skip&go que l'on place à sa cheville, fresbee que l'on peut jouer en l'air ou au sol avec une cible, cerf-volant, diabolo. La slackline, qui permet de jouer les funambules sur ce filin qui se tend entre deux arbres. Son avantage: elle peut s'emporter partout et se monte facilement.

Il existe aussi des jeux d'exterieur coopératif très efficaces, comme les parachutes solides, qui permettent de développer de nombreux jeux (le jeu du ballon au centre, du chat et de la souris , on peut même utilser le parachute comme d'une cabane). Ou encore les skis coopératifs, qu'on chausse à deux ou trois, et avec lesquels on essaie de se déplacer ensemble.

Autant de bonnes raisons d'aller jouer dehors. Et si vous n'avez pas accès à l'un de ces jeux, la nature offre elle aussi plein de ressources pour s'amuser de longues heures durant.

(Suggestions recueillies par Aurélie Wehrlin)