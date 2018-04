Alvar Aalto, "le mage du Nord" de l'architecture et du design (en images)

Il fut surnommé " le mage du Nord " par le critique d'architecture Sigfried Giedon. C'est dire si le Finlandais Alvar Aalto (1898-1976) a laissé une empreinte sur l'art de bâtir au xxe siècle. Inspiré par la nature de son pays, il a su faire la synthèse entre les principes fonctionnalistes du Modernisme, tout en centrant sa réflexion sur l'humain. Attiré par tous les arts - photographie, peinture, théâtre, cinéma -, ce maître concepteur ne se limita néanmoins pas à construire de belles enveloppes à habiter mais se pencha aussi sur l'aménagement d'intérieur et le mobilier. En 1935, il créera d'ailleurs, avec son épouse Aino, une maison d'édition, Artek. Son objectif, à travers cette entreprise, sera de rendre l'art et le design de qualité accessibles au plus grand nombre, par l'industrialisation de la production.

On doit ainsi au Scandinave des objets des plus iconiques, à l'instar de la chaise Paimio - imaginée à l'origine pour le sanatorium du même nom, érigé par l'architecte dans son pays natal. Ce siège est emblématique car il met en pratique les recherches autour du bois courbé, aujourd'hui devenu un standard. De même, son fameux vase Savoy, en verre ondulant, est l'un des classiques de ce virtuose des matériaux. Tout au long de ses cinquante années de carrière, il jonglera ainsi avec les échelles, s'attardant aussi bien sur la déco que sur des plans d'urbanisme, lui qui, dans l'après-guerre 40-45, planchera sur la reconstruction notamment de la cité de Säynätsalo, en Finlande, où il dessinera un nouvel hôtel de ville sur une colline artificielle. Ses oeuvres se retrouvent également en Allemagne, en Suisse, en France, en Italie... Il s'attela même à des projets - non réalisés - de musées d'art, en Iran et en Irak. Un parcours emblématique et une production colossale que met aujourd'hui en avant la Cité de l'architecture, à Paris, au fil d'une rétrospective-événement, montée avec le Vitra Design Museum et le musée finlandais Alvar Aalto. Une expo essentielle.

Alvar Aalto, architecte et designer finlandais, Cité de l'architecture et du patrimoine, Cité de Chaillot, à 75116 Paris, www.citedelarchitecture.fr Jusqu'au 1er juillet prochain.