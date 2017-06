Des militants anti-fourrure perturbent une soirée Michael Kors à New York

"Michael Kors a du sang sur les mains", ont scandé les dizaines de manifestants en défilant dans l'auditorium plongé dans le noir du Metropolitan Museum of Art, peu avant que la sécurité n'évacue Michael Kors, dont la conférence était diffusée en direct sur Facebook.

Au moins deux d'entre eux sont montés sur scène. "Honte à vous tous de soutenir cette industrie", a lancé un manifestant, alors que la foule stupéfaite restait assise et que le personnel du musée s'efforçait d'évacuer les protestataires aussi rapidement que possible.

Michael Kors est remonté sur scène une fois la manifestation terminée.

Il a créé sa marque de prêt-à-porter décontracté et luxueux (vêtements et sacs à main) en 1981 et habillé depuis actrices hollywoodiennes, superstars de la musique et premières dames américaines.

Parmi ces dernières figure Melania Trump, épouse de l'actuel président américain Donald Trump. Elle était ainsi habillée en Kors en accueillant lundi le président du Panama et sa femme.

D'autres couturiers célèbres opposés à la politique du président américain ont refusé d'habiller Mme Trump. Pas M. Kors, pour qui "elle est une cliente depuis très longtemps".

Sa société n'est pas au meilleur de sa forme: elle va fermer 100 à 125 de ses boutiques, concurrencées par l'e-commerce. Le 31 mai, ses résultats du quatrième trimestre montraient une baisse du chiffre d'affaires de 11,2% à 1,06 milliard de dollars.

Célèbre aux Etats-Unis, Michael Kors dit avoir appris "l'extravagance" des femmes françaises à Paris, lorsqu'il y travaillait comme directeur de la création pour la marque Céline entre 1998 et 2004.