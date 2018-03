Louis Vuitton ou le chic parisien en 10 looks "jolie madame"

Louis Vuitton clôture la fashion week parisienne au musée du Louvre. La mode aime l'art et inversement. Plus Français que jamais, le malletier fait défiler ses silhouettes très chics dans une cour majestueuse avec lampadaires et fontaines animalières. Le décorum est parfait, amplifié par la bande son, un Haussmann Bvd de Woodkid qui file des frissons. La quintessence française de Nicolas Ghesquière en 10 looks très "jolie madame" siglés LV.