Philippe et Mathilde en visite d'État au Danemark (en images)

La Belgique est représentée dans son intégralité, puisque les ministres-présidents des Régions et des Communautés du pays sont du voyage, tout comme le secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Peter De Crem. Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a quant à lui dû annuler sa participation pour des raisons de santé.

Cette visite de deux jours comporte notamment un volet économique puisque 34 sociétés belges seront représentées dans la délégation. Le Danemark représentait en 2015 le 20e plus grand marché d'exportation de la Belgique, et son 36e fournisseur.

Un volet académique figure également au programme du séjour. Au total, 12 hauts responsables du monde académique belge, dont neuf recteurs universitaires, s'envoleront pour Copenhague. Ils participeront notamment à une table ronde avec leurs homologues danois.

Le voyage sera aussi culturel, avec une visite de l'Institut cinématographique danois, où les souverains belges ouvriront le Festival du film belge avant d'assister à une rencontre B2B Travel qui vise à promouvoir la Belgique comme terre de tourisme.

Le Roi et la Reine sont accueillis à Copenhague par la famille royale danoise dans son entièreté. Outre des entretiens avec la reine Margrethe II ainsi qu'avec le prince héritier Hendrik et son épouse Mary, les souverains belges rencontreront aussi le Premier ministre Lars Lokke Rasmussen et la présidente du Parlement Pia Kjaersgaard.

La reine Mathilde consacrera son attention au cours du second jour de la visite au volet social. Elle visitera notamment une école soutenue par la Fondation de la princesse Mary qui vise à lutter contre l'exclusion sociale, ainsi que la Cité des Nations Unies. La dernière visite du couple royal au Danemark remonte au mois d'avril 2015, à l'occasion du 75e anniversaire de la reine Margrethe II.