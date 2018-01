Florence Mendez a testé: Investir dans la crypto-monnaie

La Bourse et moi, ça fait deux, existerait-il un prix Jacqueline Galant de l'économie le revendiquerais-je sur le champ. La faute à une dyscalculie sévère, la plus simple addition est en effet pour moi un véritable enfer. Pour tout vous dire, il m'arrive encore de compter sur mes doigts... et de me tromper quand même. Voilà pourquoi, vous vous en doutez, j'étais donc franchement dubitative lorsqu'un ami m'a encouragée à investir dans une monnaie virtuelle, comme par exemple ...