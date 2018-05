Le père de Meghan la conduira à l'autel

"Le matin du mariage, Mme Doria Ragland voyagera avec Mlle Markle en voiture jusqu'au château de Windsor", à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres, où aura lieu la cérémonie, a précisé le porte-parole lors d'une conférence de presse. Quant à M. Markle, dont Mme Ragland est divorcée, "il conduira sa fille à l'autel dans la chapelle St George".

Le mois dernier, le demi-frère de la future mariée, Thomas Markle Junior, s'était plaint dans la presse que son père et lui-même n'avaient pas été invités au mariage. Le palais de Kensington a refusé de préciser vendredi si d'autres membres de la famille de Meghan Markle seraient présents à la cérémonie.

En outre, dans une lettre ouverte au prince Harry, le 26 avril, Thomas Markle Junior lui dit qu'il n'est pas "trop tard" pour annuler son mariage avec Meghan, qu'il qualifie de "femme insensible, superficielle et prétentieuse qui se moquera de vous".

Thomas Markle et Doria Ragland arriveront au Royaume-Uni la semaine du mariage, "ce qui permettra à la famille du prince Harry, dont la reine, le duc d'Édimbourg, le Prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge, de passer du temps avec eux avant le grand jour".

Meghan, qui est américaine, a choisi de ne pas avoir de demoiselle d'honneur. "Elle a de nombreuses amies proches et ne veut pas choisir parmi elles", selon le porte-parole.

Harry et Meghan, qui passeront la nuit précédant la cérémonie séparément, comme le veut la tradition, ne partiront pas immédiatement en voyage de noce. Leur premier engagement officiel en tant que couple les attend quelques jours seulement après leur mariage.

Après la cérémonie, prévue de 11H à 12H GMT, le couple parcourra Windsor en calèche pendant environ 25 minutes, avant de rejoindre de nouveau le château où les attendront 600 invités conviés à déjeuner.

Par ailleurs, 2.640 personnes ont été invitées dans le parc du château pour assister à leur arrivée et à celle de leurs invités, ainsi qu'à la procession en calèche. Ils devront, eux, amener leur panier pique-nique. Parmi eux, 1.200 membres du public et des membres d'organisations caritatives.

Hors les murs du château, la police attend plus de 100.000 personnes à Windsor, où certaines devraient passer la nuit.

Des trains supplémentaires seront affrétés et un parking de 6.000 places sera créé.

Des écrans seront aussi installés le long de la procession et le centre-ville arborera fanions et bannières.