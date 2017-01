Mort de Lord Snowdon, ex-époux de la princesse Margaret

"Le comte Snowdon est mort paisiblement chez lui le 13 janvier", a écrit Camera Press dans un communiqué.

Né en mars 1930, Antony Charles Robert Armstrong-Jones, photographe de mode et de cinéma un peu bohème, était le fils d'un avocat et d'une femme du monde. Il s'était fait connaître grâce aux portraits qu'il avait réalisés de la jeune reine Elizabeth II et de son époux le prince Philip lors de leur visite au Canada en 1957.

En 1960, il épouse la soeur unique de la monarque britannique, la princesse Margaret, qui a dû renoncer à son amour pour l'écuyer Peter Townsend, divorcé. Il devient ainsi le premier homme sans titre de noblesse à épouser la fille d'un roi en 450 ans, selon l'agence britannique PA.

De leur union sont nés le vicomte Linley et lady Sarah Chatto. Ils divorceront cependant en 1978, après un nième scandale dû à leurs infidélités étalées dans la presse.

La princesse Margaret est morte à 72 ans en février 2002, un mois avant sa mère décédée à l'âge de 101 ans.

Lord Snowdon a eu deux autres enfants de relations ultérieures.