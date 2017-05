Nicki Minaj règlera les frais d'université de dizaines de fans

La métamorphose de la star du hip hop en mécène s'est déroulée après qu'elle a lancé sur le réseau social un concours comme en proposent souvent les célébrités en quête de buzz.

Nicki Minaj a ainsi invité ses 20 millions d'abonnés sur Twitter à créer leur propre vidéo pour une de ses nouvelles chansons, avec une chance de remporter un voyage à Las Vegas pour la voir chanter aux Billboard Music Awards ce mois-ci.

Mais quand un de ses abonnés a répondu qu'il préférerait plutôt recevoir une aide pour payer ses frais d'inscriptions à l'université, qui sont souvent très élevés aux Etats-Unis, la chanteuse a répondu qu'elle était d'accord. "Montre-moi des 20/20 que je peux vérifier avec ton école et je les paierai. Qui veut participer à CE concours?!?! Je suis sérieuse", a-t-elle tweeté.

Après seulement quelques heures, la plantureuse chanteuse de 34 ans avait promis sur Twitter d'aider à payer les frais universitaires ou à rembourser les prêts étudiants de plus de 30 de ses fans.

Une abonnée dont le pseudonyme sur Twitter est Dash Minaj, en hommage à l'artiste, s'est ainsi réjouie que Nicki Minaj ait accepté de payer les 1.800 dollars qui lui manquaient pour reprendre ses études à l'Ohio University: "Mon idole paye pour que je puisse retourner à l'école. Je suis littéralement... en larmes", a-t-elle tweeté.

La chanteuse a cependant mis fin à l'opération dimanche avec un nouveau message: "Ca a été marrant. Je ferai ces paiements demain et je verrai s'il me reste un peu d'argent. Je referai cela dans un mois ou deux".

