Qui est le prince Philip, roi des gaffeurs, roc de la reine Elizabeth II et adepte des blagues pourries ?

Aussi gaffeur et blagueur qu'Elizabeth II est réservée, le prince Philip, 95 ans, qui prendra sa retraite à l'automne, seconde depuis plus d'un demi-siècle, solidement et dans l'ombre, son épouse-souveraine.