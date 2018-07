Une demande en mariage en orbite autour de la lune

Un scénario digne d'Hollywood a été imaginé pour rythmer cette conquête spatiale amoureuse pour laquelle il faudra dépenser pas moins de 125 millions d'euros pour y accéder.

Le décollage aura lieu à Cap Canaveral en Floride à bord d'une capsule autonome afin de permettre aux amoureux de voyager complètement seuls, coupés du monde.

Dès les premiers effets de l'apesanteur, la musique de la bande originale de l'Odyssée de l'espace sera diffusée dans le casque du couple qui aura pris part à ce voyage d'une semaine. La capsule contournera la lune après trois jours. Le survol de la face cachée de l'astre durera une demi-heure. Une fois arrivé de l'autre côté, la musique Fly me to the Moon de Frank Sinatra retentira dans les oreilles des amoureux. Sans plus aucun lien avec la terre, le couple se retrouvera alors seul, le moment idéal pour une demande en mariage.

Après avoir admiré un spectaculaire lever de Terre derrière les cratères lunaires, il faudra penser au retour sur terre qui prendra 4 jours. La trajectoire suivie par la capsule des futurs mariés sera similaire à celle de la mythique mission Apollo 8 de 1968. La capsule sera équipée de huit caméras pour immortaliser ce moment.

Un entrainement préalable

Les premiers vols sont planifiés pour mars 2022. Les couples qui désirent réserver cette aventure spatiale devront suivre un entrainement physique et une formation technique de douze semaines ainsi qu'effectuer quelques vols paraboliques pour s'habituer à l'apesanteur et aux changements de vitesse.

L'idée originale vient de Nicolas Garreau, directeur de l'agence ApoteoSurprise, spécialisée dans les demandes en mariage atypiques (à bord un avion, avec une patrouille aérienne qui dessine un coeur dans le ciel,...). En visionnant le film Apollo 13 en sa compagnie, elle lui a demandé s'il irait sur la lune par amour pour elle... so romantic !