Le Parc Naturel Régional du Luberon, destination authentique et nature

Loin des grandes villes que sont Marseille, Avignon et Aix, le Parc Naturel Régional du Luberon se déploie à la façon d'un immense poumon vert. Le long de sa frontière sud, il est parcouru par les méandres de la Durance, rivière au lit souvent asséché. Côté nord s'élèvent les majestueux Monts de Vaucluse. Entre les deux, on découvre avec bonheur des champs de lavande, des oliviers à perte de vue, des prés où paissent chèvres et moutons, le tout balafré par les collines arides du Luberon. Dans des temps immémoriaux, la région était couverte par un lac où s'abreuvaient éléphants, crocodiles et rhinocéros, comme l'expose le petit musée géologique d'Apt. Aujourd'hui peu peuplée, elle est parsemée de hameaux construits à flanc de colline ou au sommet d'une éminence rocheuse. En hiver, ces villages miniatures semblent dormir. Ils se réveillent à la belle saison pour accueillir les touristes. Les villages du Luberon ne sont jamais plus beaux qu'au printemps et en automne, lorsque la vie locale reprend ses droits et que les expatriés se mêlent à la population locale.

