Les Ramblas, la grande artère populaire de Barcelone

Au XIXe siècle, Barcelone détruisait les murailles qui limitaient sa croissance et construisait alors une promenade pour unifier la partie haute de la ville avec la mer. Ainsi sont nées les Ramblas.

Le lieu a donné naissance au verbe barcelonais "ramblear", qui signifie se promener sur les Ramblas. Autrefois s'y croisaient les grands bourgeois catalans se rendant au théâtre, les marins américains, les prostituées, les marchands de fleurs et d'oiseaux, et les commerçants du marché alimentaire de la Boqueria, le plus emblématique marché de la ville.

Même si ces derniers temps les Barcelonais ont délaissé les Ramblas au profit du tourisme, cette promenade du centre historique, qui s'écoule entre la place de Catalogne et le vieux port, occupe une place à part au coeur de la ville.

Les Ramblas traversent le centre-ville et sur ses côtés se retrouvent les sièges des pouvoirs politique, avec le gouvernement catalan et le Conseil municipal de Barcelone, spirituel, avec la cathédrale et la grande église de Santa Maria del mar, et monétaire, avec les sièges des banques et l'ancienne bourse de Barcelone.

La promenade est divisée en cinq parties. Dans sa partie haute elle est appelée "la rambla de Canaletas", où se trouve la fontaine de Canaletas, dont la légende dit que celui qui y boit reviendra à Barcelone. Puis se dessine "la rambla des étudiants", car elle a abrité une des premières universités de Barcelone.

En suivant c'est "la rambla des fleurs", pour ses fleuristes, puis "la rambla des Capucins", avec le marché de la Boqueria et le théâtre du Liceo, et enfin la "rambla de Santa Monica", quand la promenade se termine face à la mer, avec la statue de Christophe Colomb.