Manneken-Pis : La garde-robe du ketje de Bruxelles déménage

La plus ancienne mention de cette fontaine alors publique date de 1451, mais il faudra attendre 1720 pour lire le premier récit qui évoque une tradition d'habillage de ce Manneken-Pis que le monde entier nous envie.Depuis, sa garde-robe s'est drôlement étoffée - de son habit de gentilhomme offert par Louis XV pour se faire pardonner de la tentative de vol par ses soldats en garnison au costume de scène d'Elvis Presley, de son look Gaultier ou Mozart à son ensemble hawaïen ou étudiant de l'ULB. Avec lui, pas de " j'ai rien à me mettre ", le fashionisto en possède plus de 950.Autant dire que cela méritait un écrin à sa mesure. Le vestiaire de monsieur déménage donc de La Maison du Roi à la rue du Chêne, à une giclée de la fontaine, ouverture officielle ce 4 février, en grande pompe forcément. Car on ne rigole pas avec le dressing du petit bonhomme, ses habillages et déshabillages - 130 fois par an environ - sont régis par un calendrier officiel ; toute velléité de don doit être adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville, une commission consultative statuant alors sur la candidature ; enfin, toute confection sur mesure doit respecter quelques principes incontournables à cause des mensurations uniques, des pieds fixés au socle, des mains aux hanches et de l'appendice en service.

Sa grandeur est inversement proportionnelle à sa taille, c'est notoire. Et cela demandait aussi dans la foulée une nouvelle mise en perspective, avec une salle Manneken-Pis à La Maison du Roi, entièrement repensée autour de l'histoire de cette statuette chérie. Alors, on zwanze.

Garde-robe Manneken-Pis, 19, rue du Chêne, à 1000 Bruxelles, www.mannekenpis.brussels, et Musée de la Ville de Bruxelles, Grand-Place, à 1000 Bruxelles. www.museedelavilledebruxelles.brussels