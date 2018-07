Un nouveau pass touristique pour Paris et ses alentours

Le "Paris Region Pass", au format de carte de crédit, donnera aux touristes français et étrangers l'accès à des activités culturelles, en plus d'un forfait Navigo valable sur les lignes de métro, de bus et de train.

Il sera mis en service fin septembre à l'occasion de la Ryder Cup, un tournoi international de golf.

Trois offres, variant de 69 à 189 euros, seront proposées aux voyageurs, incluant ou non une croisière sur la Seine, une excursion en bus touristique, et l'accès à 60 musées de la région.

Le site visitparisregion.com permettra de réserver et d'acheter des activités culturelles sur "toutes les destinations d'Ile-de-France et pas seulement la Tour Eiffel et Disneyland", a précisé Mme Pécresse.

Elle a souligné que ces initiatives visaient notamment "la classe moyenne chinoise qui se déplace maintenant énormément". et apprécie les options de paiement sans liquide.