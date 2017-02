Vidéo: Les beautés de l'Islande et la Norvège capturées par un drone

Une fois de plus, on constate que le drone est devenu l'outil idéal pour capturer la nature écrasante, ici celles de de l'Islande et de la Norvège, visibles à travers cette merveilleuse vidéo intitulée Nord, signé Dmitry Bubonets.