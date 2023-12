Box étoilée pour menu de réveillon

Duo phare de la gastronomie belge, Gert De Mangeleer et Joachim Boudens mettent leurs étoiles entre parenthèses pour imaginer un concept plus accessible, entre tradition et innovation. Son nom ? Bar Bulot, soit une brasserie classique mâtinée de clins d’œil évoquant les bistrots de la Côte d’Opale.

Pour Noël, il est possible de savourer chez soi l’esprit de cette adresse à la faveur de Christmas box généreuses, façon menu (Saint-Jacques, pintade…) ou amuse-bouche (croquettes aux crevettes, cannelés…).

Lire aussi : Guide Michelin 2023: tous les nouveaux restaurants étoilés en Belgique (carte)

Lire aussi : Dans les restaurants haut de gamme, les tenues donnent le ton