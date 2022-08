La gastronomie bruxelloise fait son (Eat) festival à la Gare Maritime, fin septembre

Le rendez-vous gastronomique bruxellois Eat Festival prendra ses quartiers à la gare maritime de Tour & Taxis, du 29 septembre au 2 octobre prochains. Les visiteurs pourront y déguster ‘ »le meilleur de Bruxelles », promettent les organisateurs. Cette année, un marché des producteurs locaux est annoncé, ainsi qu’un bar à bières bruxelloises.

Au total, 35 chefs de la capitale proposeront un plat signature. On y retrouvera notamment Grégoire Gillard et Barbara Hoornaert (Barge), Cédric Mosbeux (Fernand Obb Delicatessen), Simona El-Harar (Kitchen 151), Denis Delcampe (Le Tournant), Ugo Federico et Francesco Cury (Racines) ou encore Elliott Van de Velde (Entropy).

En outre, plusieurs pâtissiers seront présents chaque jour pour l’offre de desserts : Ginkgo Artisan Pâtissier (Olivier Kasiers), Laurent Gerbaud Chocolatier (Laurent Gerbaud), Vincent Denis Dessert Bar (Vincent Denis), Forcado (Loïc Henon & Joaquim Braz de Oliveira), Nikolas Koulepis (Nikolas Koulepis), Pâtisserie Yasushi Sasaki (Yasushi Sasaki), Cokoa (Anaïs Gaudemer) et Brian Joyeux (Brian Joyeux).

Eat Festival représente également une occasion de rencontrer plusieurs fromagers: 4 fromageries

prendront part aux festivités : Julien Hazard Affineur (Julien Hazard), Sœurs (ancien Comptoir du Samson – Lara & Hélène Milan), La Fruitière (Véronique Socié & Léo Begin), From Comptoir (Etienne Boissy)



Et que serait un festival gastronomique à Bruxelles sans ses brasseurs bruxellois? Huit réprésentantes de la brasserie artisanales seront présents: Brasserie de la Mule (Joel Galy), Brasserie de la Senne (Yvan De Baets & Bernard Leboucq ), Brussels Beer Project (Olivier de Brauwere et Sébastien Morvan), Cantillon (Jean Van Roy), En Stoemelings (Alexis Boisseau & Samuel Languy), L’Annexe Brasserie Fermenterie de Bruxelles (Maxime Lagrillière), La Source (Nina Carleer), Nanobrasserie de l’Ermitage (Nacim Menu & Nicolas De Smidt)

Les Vins de Bordeaux, partenaire du festival, complèteront l’offre avec des dégustations.

La billetterie du festival, entièrement « cashless », ouvrira début septembre.