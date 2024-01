Bouchées d’inspiration : voici 5 ouvrages culinaires qui ont marqué 2023

2023 aura définitivement été une année gourmande. Tout au long de l’année, foodies et chefs ont débordé d’inspiration et ont mitonné de délicieux recueils de recettes que nous nous sommes empressés de chroniquer (et de déguster). En voici 5 qui nous ont particulièrement gouté.

Whoogy’s avec son Manuel du Cuisinier Amateur

Le passionné de cuisine bruxellois a livré cette année le premier volume de son Manuel du Cuisinier Amateur. Un recueil de 150 recettes et techniques compilées par ce passionné qui nous fait saliver sur les réseaux sociaux.

C’est que celui qui affectionne particulièrement le piment d’Espelette est suivi par plus de 654 000 personnes sur Instagram (et 601,6k sur TikTok) où il partage ses alléchantes recettes. Simples mais toujours appétissantes (et bien souvent régressives à souhait). Une cuisine de copains comme on l’aime quoi.

Juan Arbelaez, avec Recuerdame

On s’envole pour la Colombie avec le chef Juan Arbelaez et son troisième livre de cuisine, Recuardame, souviens-toi de moi en français dans le texte. Un ouvrage qui tire sur le fil du souvenir, du patrimoine culinaire et des racines colombiennes du chef, originaire de Bogota et arrivé en France à l’âge de 18 ans, connu notamment pour son passage remarqué dans l’émission Top Chef.



C’est épicé, et fort. Ça flaire bon le citron vert, le piment et la coriandre et c’est une douce ode à la cuisine colombiennes que le chef nous propose à travers les 336 pages de son livre qui se veut votre premier compagnon de voyage en Colombie.

Brussels Kitchen, avec 100 chefs, 100 recettes végétariennes

Chloé Roose tape fort cette année avec son dernier opus culinaire en date : 100 chefs, 100 recettes végétariennes. C’est que la bruxelloise qui arpente les rues de la capitale et recense tout ce qui se fait derrière les fourneaux des chefs sur son site depuis une dizaine d’années n’a pas son pareil pour prendre le poul de cette scène gastronomique bruxelloise en perpétuel changement.

La preuve avec son dernier ouvrage qui compile cent recettes de chefs bruxellois qui font la part belle aux légumes. Un recueil ultra gourmand qui tord le cou aux préjugés et prouve une nouvelle fois que la cuisine végétarienne est très loin d’être fade.

Perla Servan-Schreiber, avec Mes 20 soupes pour réchauffer le corps et l’âme

La météo plutôt maussade de ces derniers temps nous donne des envies de réconfort et de douceur. C’est ce que propose Perla Servan-Schreiber avec son dernier ouvrage qui reprend ses meilleures recettes de soupes et qui nous enveloppe avec délectation dans un bouillon de saveurs et de réconfort.

L’autrice et journaliste française l’avoue, son ouvrage entend bien « nous consoler d’une planète en mal de vivre, nous réchauffer et nous faire voyager sans polluer.» Et nous fait voyager, de l’Iran au Maroc en passant par l’Italie, la soupe traverse les frontières et réjouit nos papilles.

Aurélie Saada, avec Cuisiner le soleil

Joyeuse, bordélique, savoureuse et colorée, la chanteuse du duo Brigitte, Aurélie Saada, explore la cuisine de son enfance dans son premier livre de recette, Cuisiner le soleil, qui fait la part belle aux saveurs du Sud gorgées de lumière et de soleil.

Un recueil flamboyant d’une soixantaine de recettes qui allie tradition et touches de modernisme et qui offre le meilleur de ce que le bassin méditerranéen a à donner à nos palais avec des plats aux parfums envoûtants. Idéal pour ceux pour qui le manger est toujours une fête et se partage.