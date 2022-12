Loïc Van Impe: « Perdre du temps bêtement, ça m’horripile »

Loïc Van Impe vient de sortir son quatrième livre, Entre potes. Un recueil de 70 recettes savoureuses à partager. Entre deux tournages de son émission Loïc, fou de cuisine, le jeune cuisinier répond à nos questions sur le vif.

La question qu’on vous pose le plus souvent?

«Qui mange le plat après le tournage?» Et c’est souvent mes deux cadreurs. Un mètre nonante de hauteur pour presque autant de largeur d’épaules, faut les nourrir les gaillards (rires). Plus sérieusement, ils portent toute la journée leur caméra qui fait bien 15 kilos et filment mes plats sous toutes les coutures, c’est salivant! Alors ils se régalent après.

Le sport que vous pratiquez en pensée?

Je fais énormément de running dans la vraie vie. Et je dois bien dire que ces derniers temps, j’y pense souvent. Voire tout le temps. Je prépare le marathon de New York (NDLR: qui a eu lieu, après notre interview, le 6 novembre).



L’endroit dont vous n’êtes jamais revenu?

Le Japon! Cela me fait mal au cœur rien que d’y penser… J’ai vécu six mois à Osaka et j’ai surkiffé! La vie y est vraiment fascinante et tellement différente de ce à quoi nous sommes habitués ici. Même mon petit appartement de 19 m2, là-bas, me manque! C’est dire.

La personne qui vous influence le plus?

Je ne pense pas avoir de personne qui m’influence vraiment. Excepté ma manager. Avec le temps, elle est devenue un peu comme une seconde maman et elle me fait surtout énormément rire. Et puis je trouve ça chouette, cette rencontre entre deux générations!

Le plat qui vous ramène en enfance?

Fish-sticks épinards! J’ai une relation amour-haine avec les Fish-sticks, depuis tout petit. Et j’ai un petit rituel. C’est une boîte par personne, donc je m’enfile les 15 bâtonnets que je mets dans mon assiette spéciale. Je fais deux rangées de 7 et j’en mange un direct, puis je nappe le tout d’épinards à la crème. Il faut manger vite, sinon la croûte devient toute molle. Ce n’est pas la relation la plus saine au monde mais j’adore ça. Je n’y peux rien.

La chose la plus folle que vous ayez faite?

C’était un tournage pour une émission en Flandre. Une adaptation de Traitors (NDLR: une série britannique de télé-réalité, existant aussi en français sous le nom Les traîtres). C’était fou, ça m’a retourné le cerveau. J’ai mis quelques jours à m’en remettre.

Un métier que vous auriez pu exercer?

J’aurais pu être monteur vidéo, ce sont les études que j’ai suivies. Ou alors boulanger, cela m’a toujours énormément attiré et passionné. Ou encore sportif de haut niveau, mais je ne pense pas avoir les capacités pour (rires).

Ce qui vous saoule vraiment?

L’inefficacité. Perdre du temps bêtement, ça m’horripile. Et l’administration de notre gouvernement semble championne en la matière. Mais bon… Ou alors une bonne bière!

Un (seul) mot pour vous décrire?

Eclectique.

Votre achat le plus bizarre?

C’est un vrai gaspillage d’argent. Mais je suis un inconditionnel des Foo Fighters. J’achète tout ce qu’ils font. Par exemple, je me suis procuré une box collector pour leur album Sonic Highway et elle ne sert strictement à rien. Elle était remplie de goodies. Mais je devais l’avoir.



Une idée concrète pour un monde meilleur?

Résoudre l’inefficacité, du coup! Si tout le monde faisait son boulot comme il le fallait, on vivrait dans un meilleur monde. Et cela résoudrait bien des problèmes.

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite?

Je vais me faire un bon petit café, je suis un fan absolu de café. Un espresso bien serré que je vais déguster dehors, au soleil avec mon chat. Et puis j’irai courir.