Cuisine zéro déchet: 4 recettes gourmandes avec des épluchures

Ne plus jeter ses restes, c’est gratifiant et ça peut même déboucher sur des préparations savoureuses. Nous avons testé la cuisine avec des épluchures de pommes de terre, des fanes de légumes et d’autres aliments habituellement «bons pour la poubelle». Le zéro déchet n’a jamais été aussi délicieux!

Tortilla d’épluchures de pommes de terre et chorizo

La pomme de terre reste un incontournable en cuisine. Sa polyvalence en fait un ingrédient très apprécié. Mais saviez-vous que les épluchures de pommes de terre sont-elles aussi pleines de surprises? Pourquoi ne pas en faire des chips ou les servir frites ou grillées avec un peu de sel et de l’aïoli, ou les transformer en tortilla?

Retrouvez ici la recette de la Tortilla d’épluchures de pommes de terre et chorizo

Purée de céleri-rave aux fanes de radis Pour 4 personnes

Les fanes des légumes sont les grandes oubliées des cuisines. Pourtant, elles ont beaucoup à offrir. De carottes, de radis ou de betteraves, les fanes se combinent parfaitement en pesto, salade ou purée.

Retrouvez ici la recette de la Purée de céleri-rave aux fanes de radis Pour 4 personnes

Chips de feuilles de chou-fleur et dip épicé

Le chef Yotam Ottolenghi est le sauveur des feuilles de chou-fleur. Il nous a appris que ce légume peut être mis au four avec ses feuilles et qu’elles sont comestibles, et délicieuses. Si votre recette n’inclut pas les feuilles, ne les jetez pas, et transformez-les en chips croquantes. Servez-les avec un dip épicé et bluffez vos invités.

Retrouvez ici la recette des Chips de feuilles de chou-fleur et dip épicé

Bouillon de « déchets verts »

Une recette tellement logique que c’est presque un sacrilège qu’elle ne soit pas plus populaire. Lorsque nous mangeons du poulet, nous faisons souvent un bouillon avec la carcasse, un oignon et quelques légumes oubliés au fond de notre frigo. Pourquoi ne pensons-nous jamais à faire la même chose, mais sans le poulet?

Retrouvez ici la recette du Bouillon de «déchets verts»