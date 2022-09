Gâteau cru au chocolat

Vous pouvez arriver chez moi à l’improviste, n’importe quel jour de l’année, vous trouverez toujours ce gâteau dans le frigo. Il est également bien connu des participants de mes cures “Detox Holistique” car il est un super allié de la détox. (Recette issue du livre « Greatful kitchen »)

Préparation: 10 minutes

Trempage (facultatif) des noix de Grenoble 4 heures

Trempage (facultatif) des noix de pécan 6 heures*

Ingrédients

Gâteau cru

1 tasse (100 g) de noix de Grenoble

1 tasse (100 g) de noix de pécan

1 tasse (100 g) de dattes medjool dénoyautées

3 cuillères à soupe bombées de poudre de cacao cru

1 pincée de cannelle (et/ou de cardamome)

1 pincée de sel

Sauce au chocolat

6 cuillères à soupe bombées de poudre de cacao cru

1⁄4 de tasse (80 g) de sirop d’érable

1⁄4 de tasse (50 g) d’huile de coco

En option

Éclats de pistaches, zestes d’orange, morceaux de noix, pétales de fleurs comestibles, lavande,…

Gâteau cru

Mixez tous les ingrédients du gâteau dans votre robot de coupe.

Placez le mélange sur une feuille de papier sulfurisé.

Rabattez les bords du papier comme si vous emballiez un cadeau, de sorte que votre gâteau prenne une forme rectangulaire. Une fois la forme obtenue, relâchez le papier.

Sauce au chocolat

Faites fondre l’huile de coco et mélangez-la avec les ingrédients de la sauce au chocolat.

Attendez 5 minutes que le mélange raffermisse et recouvrez le gâteau de sauce.

Au choix et en option, ajoutez des éclats de pistache, des zestes d’orange, des morceaux de noix, des pétales de fleurs comestibles, de la lavande,…

Placez le gâteau au frigo pendant 1 heure avant de le déguster.

Le gâteau se conserve au frigo pendant 10 jours dans un récipient fermé ou au surgélateur pendant 2 mois. Dans ce cas, coupez une tranche de gâteau et laissez-la 10 minutes à température ambiante avant de la déguster. Je surgèle la moitié du gâteau et conserve l’autre moitié au frigo dans un récipient fermé pour que tous les jours, je puisse couper une tranchette de gâteau pour booster mon moral et recharger mes batteries!