Le chocolat en quelques anecdotes et faits

Ils ont la passion du chocolat chevillé au corps: les chocolatiers belges Benoît et Anne Nihant, nous livrent quelques anecdotes et choses à savoir sur le chocolat. Autant de petites histoires qui vous permettront de briller en société pendant les fêtes de fin d’année, si chocolatées. Mais aussi d’apprécier d’autant plus cette fève sacrée.

Le nom latin du chocolat est « theobroma cacao », qui signifie « nourriture des dieux ». Utilisée il y a plus de 4000 ans par les civilisations précolombiennes, la fève de cacao était travaillée en une boisson aux nombreuses vertus lors de rituels et cérémonies spirituelles. Cet ingrédient était si précieux qu’il était même utilisé comme monnaie d’échange par les Aztèques.

Ce n’est qu’en 1847 que les Anglais de J.S. Fry & Sons ont inventé le « chocolate for eating », la toute première tablette solide de chocolat. Grâce à un mélange de masse de cacao, de sucre et de beurre de cacao, Joseph Fry a donné du corps à cette gourmandise qui, jusque-là, ne pouvait être consommée que sous forme de boisson.

Un cacaoyer peut vivre plus de 100 ans. Son plein rendement ne s’étale cependant que sur 25 années. Il faut attendre 5 à 7 ans en moyenne pour qu’un cacaoyer produise ses premières fèves.

L’origine du calendrier de l’Avent daterait du XIXe siècle en Allemagne où l’on faisait patienter les enfants en leur offrant chaque jour des images pieuses. Après de nombreuses évolutions, ce n’est qu’en 1958 que les chocolats ont fait leur apparition derrière les fenêtres du calendrier… pour le plus grand bonheur des gourmands du monde entier.

Le chocolat est à l’origine de la création du four micro-ondes. En 1945 la tablette de chocolat de Percy Spencer se met à fondre sans qu’aucune source de chaleur se trouve à proximité. Le coupable n’était autre que l’émetteur de micro-ondes qu’il utilisait pour construire les radars de l’US Navy.

Le cacao est une matière première cotée en bourse au même titre que le sucre ou le blé. Cela veut donc dire que le prix d’une tonne de fèves n’est plus dicté par les producteurs mais bien par l’offre et la demande et est sujet à spéculation. Pour info, Benoît Nihant travaille, quant à lui, directement avec des partenaires planteurs. Cela permet à ces derniers de fixer eux-mêmes le prix de leur production. En retour, une relation de confiance durable et des fèves d’une qualité inégalable sont assurées.

Lire aussi : Rencontre avec Benoît Nihant, orfèvre du chocolat conscient

Le chocolat au cinéma

Pour la réalisation de la scène devenue mythique de la douche dans Psychose, Alfred Hitchcock a utilisé du chocolat liquide pour reproduire le sang de sa victime. La consistance du chocolat paraissait bien plus réaliste au célèbre réalisateur que du faux sang. Pas d’inquiétude pour la couleur…le film est en noir et blanc.

Dans le film original de 1971 Charlie et la Chocolaterie, c’est bel et bien une rivière de chocolat dans laquelle tombe le gourmand Augustus Gloop. Seul problème, le mélange de poudre de cacao et d’eau utilisé par l’équipe du film est vite devenu une infection pour le nez après seulement un jour de tournage.