Pasto italiano: trois recettes italiennes légères et savoureuses

Parce que la Botte, ce n’est pas que des platées de pâtes et des roues de pizzas, on met le soleil dans l’assiette avec ces trois recettes légères et savoureuses venues tout droit d’Italie. C’est déjà presque l’été. Buon appetito!

Salade orange burrata et sauce aux olives noires

Courgettes grillées aux amandes et menthe

Cake de polenta, mineolas, pistaches, et sirop de romarin

© Are Media Books (John Paul Urizar, Alicia Taylor)

Ces recettes sont extraites du hors-série Le goût de l’Italie du Vif Weekend, 80 recettes ensoleillées, disponible via ce lien et en kiosque

