Restaurants à Bruxelles: 8 nouvelles adresses gourmandes à découvrir impérativement

Ces dernières semaines, Bruxelles s’est enrichie de nombreux nouveaux joyaux culinaires. Voici nos coups de coeur, aisément accessibles depuis la gare Centrale.

Klok

À 15 minutes de marche de la gare Centrale se trouve une pépite gourmande: Klok, où le chef français étoilé Florent Ladeyn propose une gastronomie locavore, où les ingrédients locaux se savourent du petit-déjeuner au dîner en passant par le brunch.

Adresse : Place Rouppe 10, 1000 Bruxelles.

klokbrussel.be



Lil Bao

Lil Bao est un bar de street food végétalien qui sert des bao taïwanais. Nouveau bébé de Hsuan et Michal, les propriétaires de Liu Lin, un autre restaurant taïwanais ouvert en 2019 dans la rue Haute, Lil Bao se trouve à environ huit minutes de marche de Bruxelles-Central.

Adresse : Rue des Alexiens 71, 1000 Bruxelles.

lilbao.be



Bombay BBQ

Celles et ceux qui préfèrent se rendre à Ixelles peuvent s’attabler chez Bombay BBQ, la nouvelle enseigne de Mission Massala. Au menu: barbecues indiens et grillades sur pierre, avec options végétariennes et véganes en prime. Et un intérieur entièrement adapté au concept, les couleurs vives et le décor de style urbain rappellant la célèbre Mohammed Ali Road de Bombay. Mais en mille fois plus proche, puisqu’en transports en commun, vous n’êtes qu’à une vingtaine de minutes de la gare.

Adresse : Chaussée d’Ixelles 280, 1050 Ixelles.

missionmassala.be

Lire aussi: La recette du paneer, sandwich indien par excellence

L’intérieur de Bombay BBQ rappelle la Mohammed Ali Road de Bombay.

Aum

Autre établissement d’inspiration indienne, mais à Kraainem cette fois, Aum propose à la fois une cuisine raffinée et des repas à partager. Du jeudi au samedi, vous pouvez également savourer une expérience musicale durant votre repas, et ce, à 35 minutes de Bruxelles-Central en transports en commun.

Adresse : Chaussée de Malines 455, 1950 Kraainem.

aumbrussels.be



Cantina Valentina

Envie de vous initier à la gastronomie péruvienne? Cap sur la Cantina Valentina, qui a ouvert ses portes le 22 mai dernier. Vous y trouverez une interprétation moderne des croquetas, chicarrones, huîtres, ceviches, tartares et pisco sour faits maison, à 15 minutes de marche de la gare Centrale.

Adresse : The Hoxton, Bruxelles, square Victoria Regina 1, 1210 Bruxelles.

thehoxton.com

À la Cantina Valentina on savoure croquetas maison, chicarrones, huîtres, ceviche, tartare et pisco sours.

Umā

La maîtresse des lieux a travaillé dans plusieurs restaurants étoilés, dont Zilte. Chez Umā, Aurélie vous propose son interprétation des saveurs nikkei, ou nippo-péruviennes, à base d’ingrédients locaux issus du circuit court. Le meilleur: le restaurant n’est qu’à 15 minutes à pied de Bruxelles-Central et à 10 minutes seulement en transports en commun.

Adresse : Rue de la Reinette 8, 1000 Bruxelles.

uma-restaurant.com



Damn Good Café

Tout nouveau tout frais et à 20 minutes à pied de Central : le Damn Good Café. Où l’on déguste du café, donc, mais aussi des sandwichs et des desserts (avec une option pour les végétaliens). Tout est fait maison – même le pain est cuit sur place, et vous y trouverez également une sélection de bières des brasseries belges Atrium et De Ranke.

Adresse : Rue Saint-Jean Nepomucenus, 1000 Bruxelles.

@damngoodcafe



Jacq’s

Autre nouvelle sandwicherie, mais à Ixelles celle-ci, à 15 minutes de Bruxelles-Central en transports en commun. Chez Jacq, vous pouvez déguster des toasts au fromage fondu dans une atmosphère familiale, comme chez maman. Et pour les végétaliens, une option avec du fromage végétal est également à la carte.

Adresse : Rue Defacqz 24, 1000 Bruxelles.

jacqstoastery.com



Texte: Ellen Haverals