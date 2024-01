Du matin au goûter, 3 nouveaux cafés où manger à Liège

Faisant honneur à la réputation conviviale de Liège, ces trois nouveaux cafés gourmands prêtent autant d’attention à la provenance de leurs grains qu’au contenu de leurs assiettes. Et c’est un régal…

L’année commence de la plus délicieuse des manières à Liège, qui a récemment accueilli trois nouveaux cafés où siroter l’un ou l’autre breuvage énergisant, certes, mais aussi où croquer à belles dents gourmandises sucrées et salées.

Visite guidée de ces néo-établissements déjà incontournables dans la Cité ardente.

Grain, pour une pause aussi belle que bonne

Il n’aura fallu que quelques semaines à Grain pour devenir un des points de chute préférés des glitterati de Liège, et il n’y a rien d’étonnant à ça. C’est que la maîtresse des lieux, Alexandra, est une esthète, du genre à collectionner les grands noms du design dans son intérieur et les pièces les plus fraîches signées Filles A Papa ou Tomboy dans son dressing. Et elle a su transcrire son amour du beau dans un coffee shop où le visuel importe autant que la qualité des produits.

Mis à neuf de manière sobre et élégante avec l’aide de son mari, Pierre-Olivier, l’espace, qui accueillait autrefois le restaurant coloré Gordita, a désormais un Grain, et une gourmandise assumée en plus d’un penchant pour le café de qualité. Entre pâtisseries gourmandes à savourer en accompagnement de sa tasse fumante et préparations salées parfaites pour un lunch aussi sain que sexy, l’adresse a tout pour plaire.

À commencer par son slogan, qui sonne comme une validation pour les accros à la caféine: no one hugs you like coffee. Vous reprendrez bien un câlin?

Rue Saint-Rémy 14 / grain.liege



Utamu ou l’évasion gustative

Et si le soleil n’était pas à chercher du côté du ciel, mais plutôt dans le contenu des assiettes? C’est en tout cas le pari (réussi) d’Utamu, une adresse dédiée tant à la dégustation de café que de pâtisseries, lesquelles proviennent d’Afrique de l’Est, région d’origine du quatuor familial aux commandes de ce coffee shop pas comme les autres.

En accompagnement du café, sourcé de manière équitable en Éthiopie, on ne résiste pas à la Tatin aux bananes plantain de Clarisse, qui mérite le titre (pourtant galvaudé) de « tuerie », ni à découvrir les amandazi, des beignets rwandais au croisement du croustillon et du cake.

Plutôt salé? Ne manquez pas l’ultra généreux brunch dominical, où les préparations salées côtoient les gourmandises sucrées de Clarisse.

Rue du Palais 2 / utamu coffee’n’pastries



Sam’s Coffee House, comme à la maison

En un weekend d’ouverture seulement, Sam’s Coffee House a piqué la curiosité de nombre de gourmets venus de Liège et d’ailleurs pour découvrir cette nouvelle adresse, tout juste arrivée dans le paysage des cafés-à-manger principautaires et semblant pourtant avoir toujours été là.

C’est qu’outre sa présence remarquée dans les stories des uns et des autres, l’enseigne a aussi et surtout réussi à créer une décoration chaleureuse et conviviale, du genre qui donne à la fois l’impression d’être sans son propre salon, et que l’adresse a accumulé un supplément d’âme au gré des années.

Et pourtant, elle a ouvert le 2 janvier seulement, et outre l’attention portée au cadre, on salue également les valeurs fondatrices de l’établissement, entre inclusivité, produits locaux et carte qui fait la part belle aux alternatives vegan et végétariennes, ainsi que l’accueil, aussi souriant et sans-chichis que le quartier.

Place des Déportés 5 / sam’s coffee house



