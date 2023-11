Liège: 3 nouveaux restos sexy à découvrir

Avec ou sans tram, Liège est en mouvement permanent, et son énergie n’est jamais plus communicative que dans le secteur Horeca, en ébullition permanente dans la Cité ardente. La preuve avec trois nouveaux restos sexy au possible à découvrir sans tarder.

Le titre ou l’angle de cet article vous semblent familiers? C’est qu’on n’arrête pas les restaurateurs, toujours plus nombreux à passer à table à Liège, venant enrichir sa scène gastronomique de propositions toujours plus séduisantes. Avec, passé de la ville oblige, une préférence assumée pour la cuisine italienne, qui botte décidément les principautaires. Mais pas que, ainsi que le démontrent ces trois nouveaux restos sensuels à souhait où on a hâte de s’attabler.

On se régale en toute légèreté chez Casa verde

C’est dans l’ancienne antre de la Crémerie Piercot qu’a ouvert à l’automne 2023 cette adresse dédiée à la « pinsa leggera et sana ». Soit une variation autour de la cousine romaine de la pizza, déclinée ici de la manière la plus saine et digeste possible sans rien perdre en gourmandise.

Et si la pinsa est évidemment la star de la carte, on savoure aussi de réconfortants plats de pâtes, polpette de légumes et autres carpaccio de tomates, chaque assiette étant dressée et pensée avec soin. Et avec ou sans gluten, pour que tout le monde puisse en profiter.

Rue Eugène Ysaye 14, 4000 Liège – Site internet de la Casa verde

On s’encanaille chez Gigi Pizzeria Napolitana

Après le Latium chez Casa verde, on poursuit le voyage en Italie plus au sud, avec Naples et les pizzas qui ont fait sa renommée. Et qu’on (re)découvre ici dans une version contemporaine, avec la pâte aérienne typique, oui, mais aussi des garnitures délicieusement osées, à commencer par la sélection de pizza gialla, alternative à la traditionnelle pizza « rossa » ou « blanca » à base de coulis de tomates jaunes. Garnie de saucisse sicilienne ou bien de scampis à l’ail, parmesan et roquette, c’est un régal.

Tout comme le tiramisu à la pistache, qui mérite de garder un peu de place pour le dessert, même si, vu le (relativement) petit format des pizzas, il est tentant d’en commander plusieurs, quitte à avoir les yeux plus gros que le ventre – n’en déplaise aux puristes, il paraît que froides le lendemain elles sont délicieuses aussi…

Place du Marché 17, 4000 Liège – Site de Gigi Pizza

On prend de la hauteur chez Fix & Nana

Enfin, sur les hauteurs de Liège, on s’attable chez Fix & Nana, un « bistrot embourien » fièrement fondé en 2023 par un couple curieux de tout qui promet d’envoyer du lourd. C’est que le « Fix » en question était déjà connu pour ses talents d’antiquaire, et si la curiosité qu’il appliquait aux objets vaut également pour la cuisine, de jolies surprises seront au menu.

Fraîchement ouvert, cette table conviviale accueille les gourmets depuis octobre 2023 dans un cadre décoré avec soin, trouvailles vintage et tableaux signés Oma Fresco garantissant une ambiance aussi chaleureuse que sexy.

Rue Guillaume Legrand 11, 4053 Embourg – Le site de Fix & Nana

