Le restaurant de la semaine: Bagù, l’endroit qui régale sans ostentation

On a vite fait de passer devant Bagù, à Thuin, sans s’arrêter. A moins de remarquer l’enseigne en acier Corten qui distingue cette jolie maison en briques située à deux pas des fameux jardins suspendus. Cette discrétion naturelle va comme un gant de soie à un lieu qui régale sans ostentation.

Avec son apaisant plancher et son salon ponctué d’un papier à tapisser crypto-fauve, la salle plante une atmosphère détendue: une vingtaine de couverts qui échappent à la fureur du monde. Mention pour cette petite table, la n°7, propice au strabisme divergent. De l’œil droit, on observe une terrasse qui promet les beaux jours face aux hauteurs bourgeonnantes de Thuin.

Du gauche, on ne lâche pas Steven Mirelli – talent à la stature imposante dont l’aisance et la concentration disent un chef-poisson heureux dans ses eaux gastronomiques – œuvrant en toute transparence derrière le passe. L’orfèvre envoie sa première assiette, sa version du vitello tonnato.

© Michel verlinden / SDP

Posée sur la table, elle évoque un jardin ponctué de pétales de bleuets. C’est beau et ça sent bon, l’homme ayant râpé de la bergamote sicilienne sur la composition. L’intensité du plat épate en raison d’une sauce concentrée renforcée par de la bottarga de thon. A nos yeux, les grains de grenade n’apportent rien à l’ensemble. Dispensables, ils n’entachent pas pour autant une création très bien sentie.

Tout aussi minutieux, le plat perpétue la bonne vibe. Il s’agit de deux tronçons de lotte meunière servis avec de l’artichaut légèrement brûlé, de la purée de panais, de la carotte, de l’asperge, de la pomme de terre et un jeune oignon. Les cuissons sont d’autant plus idéales qu’un jus au fumet de poisson et à l’ail des ours se tient à disposition pour arroser le tout selon son envie.

Peut-être amateur de peinture, Mirelli distille des petites notes de couleur, betterave intense, qui n’auraient pas déplu à Jackson Pollock. Et puisque les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, la carte des vins ravit l’amateur grâce à la présence de domaines et vignerons tels qu’Alessandro Viola, Daumas Gassac ou encore Bodegas Viñátigo.

Découvrez tous les restaurants testés à travers le pays