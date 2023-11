Le restaurant de la semaine: Festin Delicatessen où un talent, un vrai, s’active derrière les fourneaux

« La Grèce est devant nous », lisait-on sur les murs à l’époque de la crise hellénique. Dans un monde post-Covid où la restauration est éreintée, il ne serait pas inutile de pulvériser à la bombe un prophétique « Festin est devant nous » dans l’espace public, façon de prévenir bien des déconvenues. Explication.

L’aventure entreprise par Stéphanie Wouters, une cheffe anversoise connue pour June’s, en dit long sur la fin de l’abondance gastronomique qui nous attend. Festin montre la voie de cette renonciation : nous ne pourrons plus vouloir le beurre ET l’argent du beurre, des prix abordables ET un service aux petits oignons, une carte à rallonge ET des produits locaux.

Finis les caprices, il va aussi falloir apprendre à rester seul devant son assiette dans un contexte où le personnel est vécu au mieux comme une charge, au pire comme un boulet. Afin de s’éviter un tel esclavage, Wouters a ressuscité un genre british ayant connu son heure de gloire sous nos latitudes, le deli.



La jeune femme a eu la bonne idée d’ajouter six couverts – réservation indispensable – à cette approche de traiteur à l’anglo-saxonne. La formule hybride, un peu casse-gueule, prend place dans un joli décor de coin s’ouvrant sur un comptoir vert d’eau aux lignes manucurées derrière lequel la femme- orchestre tente d’absorber l’interminable file des commandes à emporter – notamment son sandwich osso buco mayo de pois fumé et gremolata qui cartonne.

© National

Cela n’empêche pas de commander un steak de céleri fumé à travers la salle. Ce plat végétarien a beau ne pas avoir été préparé minute, il lave l’austérité de l’expérience. Mieux, nappé d’une imparable sauce au poivre, le mets ravit. Convoqués au chevet, oignons frits ou en pickles, lamelles de betterave marinée, boost au paprika fumé, graines de grenade et épinards braisés confirment ce que l’on nous avait laissé entendre : un talent, un vrai, s’active derrière les fourneaux. Une courte liste de vins européens accessibles et de bières honorables achève de faire de cet endroit un lieu salutaire où manger sainement à moins de 20 euros.

