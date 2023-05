Le restaurant de la semaine: L’Épicerie Nomad, un diner qui met le coeur en joie

Cela a longtemps été un lieu de pèlerinage que les foodies se refilaient sous le manteau. S’y dressait L’Epicerie, une petite adresse discrète où officiait Mongkhon Tangton, un chef thaï venu en droite ligne de Bangkok.

Dans un décor sans chichi fait de produits de première nécessité et de dessins d’enfants, il régalait les convives de plats sincères. Sa fermeture nous avait laissés inconsolables. La voici qui revit grâce à Jean Callens, de feu le très festif Callens Café.



Ceux qui connaissent bien ce chef savent que, tombé dans la gastronomie depuis le plus jeune âge, il pratiquait aussi, pour un cercle plus restreint d’amateurs, une cuisine ciselée. C’est dans cet esprit d’excellence et fort de huit mois d’expérience acquise autour du monde qu’il revient avec, à ses côtés, Clément Bollart en salle, et Sandrine De Tollenaere pour le sucré.

L’homme a pris soin de préserver un peu de l’âme du lieu, notamment en conservant le carrelage et des balances Berkel, tout en feutrant le cadre – étagères ornées de flacons opulents, nouveau comptoir… Placée juste à côté de la porte – un épais rideau coupe le froid mais il faut passer la soirée à le remettre chaque fois que quelqu’un sort –, la table 14 n’est pas celle que l’on recommande. Pas grave car à dire vrai, l’accueil, le service et les plats à partager ont vite fait de gommer ce désagrément.

La cuisine est une fête panachant produits d’ici et touches empruntées aux gastronomies du monde. On en prend directement la mesure avec un batbout, un pain nord-africain à la texture moelleuse, farci de tomates, courgettes et poivrons à l’accent ottoman. Un délice réconfortant.

Le poulpe rôti est un cran au-dessus. Accompagné d’une purée de pomme de terre et de chorizo, ce plat signe un surf & turf très en vogue qui fond dans la bouche. Même niveau d’excellence pour le boudin noir qui croise le fer avec de la pomme caramélisée, du gingembre et un beurre vanille. C’est juteux et rond aux papilles. Tout comme la crème brûlée dont la vanille généreuse et la croûte idéale achèvent parfaitement un dîner qui met le cœur en joie.

