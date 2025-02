Si d’éventuels investisseurs avaient évoqué devant nous la reprise de cette imposante enseigne de 180 couverts (au seul rez-de-chaussée), la réponse aurait fusé: «Non». Les arguments auraient pointé la mégalomanie qu’il y aurait à faire revivre, depuis la fermeture en 2021, un tel mastodonte niché dans un bâtiment à la façade XVIIe. Hôtel de la Poste et banque du Crédit du Nord dans une autre vie, cette perle architecturale relève à nos yeux du délire dans un contexte actuel fatal aux tables «du milieu»: 1.000 m2 d’une décoration mélangeant modernité épurée de l’aménagement intérieur et classicisme strict des murs.

Il semblerait toutefois qu’impossible ne soit pas flamand: derrière ce retour à la vie, se cache le duo Luyckx et Miskaryan, un couple d’entrepreneurs ayant une douzaine de maxi-restaurants à son actif dans le nord du pays (dont The View à Malines). Pour preuve, quand on débarque au milieu de la vaste salle scandée par seize colonnades et surmontée des blasons des provinces du pays, tout est quasi plein.



Une copie revue et ajustée

Egratigné par plusieurs articles sur le service, Belga Queen semble avoir resserré la vis. Le ballet du personnel, en nombre, s’avère irréprochable. Mieux, les désirs sont anticipés et la connivence est de mise. En entrée, la truite est travaillée de manière très contemporaine, c’est-à-dire dans le sens de la légèreté, par le biais d’un crémeux aérien, d’une vinaigrette au babeurre et d’un toast brioché sans lourdeur. Bien ajustée, cette première impression donne envie d’en goûter plus.

La trame gourmande est celle de la finesse.

Le waterzooi Mer du Nord ne déçoit pas, avec sa julienne marquée par le vin blanc, ses crevettes grises, son poisson blanc et son goût finement bisqué. La trame gourmande est celle de la finesse. Le dessert, en revanche, convainc moins: un riz au lait trop safrané et inutilement encombré par une tuile de chocolat blanc. Verdict? La visite vaut le coup de chapeau. On s’incline devant l’efficacité de la formule et la qualité de l’expérience – même s’il faut désormais prendre acte que l’addition d’un tel moment flirte avec les 100 euros par personne.