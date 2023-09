Notre guide des restaurants 2023 | Les adresses recommandées par Caroline Baerten, sommelière d’Humus x Hortense

La sommelière et mixologiste d’Humus x Hortense possède également une expérience non négligeable de cheffe, au Japon entre autres. Elles nous confie ses bonnes adresses food à Bruxelles.

Frank

«Dans une salle ponctuée par une verrière Art déco, Frank propose un brunch dominical, ce qui est une aubaine pour moi, une occasion unique pour me poser. Mathias Smet, le chef, est passé par Hortense. C’est touchant de le voir creuser une veine similaire axée sur la durabilité et le végétal – il travaille avec Dries Delanote, notre maraîcher d’Ypres. J’adore l’ambiance décontractée qui règne ici, la terrasse ainsi que l’esprit de breakfast à l’australienne et les cafés de chez MOK. Les végétariens et les végans ne sont pas oubliés avec de nombreuses préparations «plant-based» façon aubergine laquée, crêpes de pois chiche, fenouil mariné…»

14, rue des Princes 1000 Bruxelles frank.brussels

Yi Chan

«Il s’agit d’un lieu décoincé, qui ne s’embarrasse pas de tout un cérémonial, mais surtout cette adresse fait converger deux facettes de ma personnalité. D’abord, le goût pour les cocktails. Ils sont signés par Yen Pham, le patron, qui maîtrise parfaitement la mixologie. Je suis une grande fan du mélange qu’il réalise à partir de shiso et de saké. L’autre corde que cela fait vibrer en moi, c’est mon admiration pour la cuisine asiatique. J’aime beaucoup la carte de dim sum qui est assez fournie, elle passe du classique porc-gingembre à des propositions végétariennes, par exemple aux oignons verts, qui ont mes faveurs.»

13, rue Jules Van Praet 1000 Bruxelles yichanbrussels.eatbu.com

iOda

«J’éprouve beaucoup de tendresse et d’admiration pour le parcours de César Hoed. Ce chef qui n’a pas 30 ans est passé par Nénu et a fait un stage chez Humus x Hortense. Sa jeunesse ne l’empêche pas d’avoir un propos culinaire déjà solide. Je trouve d’ailleurs son concept de «rôtisserie végétale» assez percutant – il a le chic pour travailler les légumes de manière gourmande, à l’instar de son chicon rôti servi avec un crumble sauge-amande. Bruxelles a besoin d’adresses avec une telle originalité et une vision engagée de la gastronomie. De plus, César s’est installé dans un ancien commerce bruxellois qui a pas mal d’allure avec son vieux carrelage et son bar où l’on peut manger.»

iOda © SDP

23, rue de la Victoire 1060 Bruxelles ioda.be

Liu Lin

«Cette adresse est une pépite cachée des Marolles. Elle s’ouvre sur une petite salle toute mignonne avec des chaises pastel et des tables en bois. Aux manettes, on trouve deux demi-sœurs – I-wen Liu et Hsuan Lin – qui livrent une version végétarienne juteuse et assez inédite de la cuisine taïwanaise. Les bouillons sont plein d’umami et c’est en plus très inventif, particulièrement les beignets de «scampi» qui sont réalisés à partir de pâte de konjac konnyaku. Ce duo possède une connaissance globale de la cuisine asiatique, il en résulte des goûts intenses, comme lorsqu’elle associe soja mariné dans des feuilles La Lôt et préparation de nouilles sautées.»

20, rue Haute 1000 Bruxelles liulin.be

