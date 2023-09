Notre guide des restaurants 2023 | Les adresses recommandées par Natacha Blanchart, de la boulangerie Levures Sauvages

Mangeuse invétérée, la fondatrice de Levures Sauvages, un concept de fournil et de boulangeries gagnés aux blés anciens, ne perd pas une miette de la région de Charleroi dont elle nous confie ses bonnes adresses food.

Bagù

«Steven Mirelli, le chef derrière l’adresse, s’avère être un ami d’enfance et Thuin est la ville dans laquelle j’ai grandi. Je trouve que tous les restaurants sur lesquels ce talent appose sa patte valent le détour, qu’il s’agisse de Villa Castelli, qui n’existe plus, ou de Socio-Pâtes, dans le centre de Charleroi. Avec Bagù, il réussit à réconcilier gastronomie et générosité, ce qui n’est pas toujours évident. L’adresse prend place dans une maison villageoise transformée en petit salon d’artisan. Exigeant sur la provenance de ses produits, il traque tout en proximité, Steven est également un as de la réaction de Maillard. Pour s’en convaincre, il faut goûter son poulpe ou son veau braisé.»

Du décor à l’assiette, rien n’est laissé au hasard

14, avenue de Ragnies 6530 Thuin Facebook Bagù

Papilles & Pupilles

«A l’image du nom, le couple qui se trouve derrière cette enseigne stimule tant le goût que la vue. Les assiettes sont magnifiques, on dirait du Yotam Ottolenghi. La cuisine s’affiche ici très végétale, épicée, féminine et colorée. Il s’agit également de préparations qui évoluent au fil des saisons, la carte est réinventée en fonction du marché. Quand je pense à cet endroit, me vient le goût de la mangue qui twiste souvent les plats de la carte. J’aime aussi le fait que ce duo ait résisté aux fameux travaux qui ont reconfiguré les contours de Charleroi – Charlie et Audrey font partie de ces personnes qui croient en la ville. Mon conseil: prendre un cocktail au bar avant de s’installer à table.»

Vilain © SDP

15, rue Charles Dupret 6000 Charleroi Facebook Papilles&Pupilles

La Luppia

«Cette adresse italienne est une véritable et vénérable institution de Charleroi. Tout bouge dans la ville sauf cet endroit totalement intemporel. On rencontre tout le monde ici, les hommes d’affaires, les politiciens mais aussi monsieur et madame Tout-le-Monde. Le décor, lui aussi immuable, est vraiment dans son jus. Il ne paie pas de mine, tout comme la devanture. C’est une affaire tout ce qu’il y a de plus familial. Il reste que c’est ici que j’ai eu une révélation gourmande. J’ai découvert les cime di rapa, cette sorte de brocoli italien dont il m’est aujourd’hui impossible de me passer. Une fois sur deux, je les commande, sous la forme d’un savoureux plat de pâtes.»

405, chaussée de Bruxelles 6042 Charleroi Facebook La Luppia

Vilain

«Les adresses qui sacrent le partage à table sont peu nombreuses à Charleroi. En reprenant un ancien restaurant sarde logé dans une impressionnante maison, Antoine et Margaux ont frappé fort. Du décor à l’assiette, en passant par la vaisselle, rien n’a été laissé au hasard. Tataki d’espadon, Poulycroc revisité, entrecôte de bœuf maturée ou sucrine grillée… tout est délicieux. Sans oublier la sélection de vins naturels qui est très pertinente. Le bon plan pour y aller, c’est de constituer une tablée et de réserver la «Cachette». Il s’agit d’une pièce secrète dissimulée derrière un miroir qui est en réalité une porte. J’y ai passé de mémorables soirées entre copines. Jetez un coup d’œil sur la tapisserie qui, sous ses dehors vieillots, représente une scène érotique signée par une artiste contemporaine.»

365, avenue Paul Pastur 6032 Charleroi vilainrestaurant.be

