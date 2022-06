Voici les meilleurs restaurants d’Europe

Le site Opinionated About Dining (OAD) vient de sortir sa nouvelle liste des 150 meilleurs restaurants d’Europe. Parmi ceux-ci il y en a 9 en Belgique.

Depuis 2007, le blogueur culinaire américain Steve Plotnicki interroge amis et ennemis sur leurs expériences culinaires préférées. Cette vaste enquête, basée sur 200.000 avis de quelque 6.000 amateurs autour de leur expérience dans les milliers de restaurants que compte l’Europe, lui permet d’établir une liste des meilleures tables.

Pour vivre un grand moment gastronomique en Europe, il y a deux options selon OAD : soit vous vous rendez dans le Grand Nord sans tarder, soit vous vous rendez dans le sud. Il suffit de regarder le top 10 pour s’en convaincre.

1. Alchemist à Copenhague, Danemark

2. Restaurant Frantzén à Stockholm, Suède

3. Etxebarri à Axpe, Espagne

4. Schloss Schauenstein à Fürstenau, Suisse

5. Bagá à Jaén, Espagne

6. Lido 84 à Gardone Riviera, Italie

7. Restaurant Quinque Dacosta à Dénia, Espagne

8. Géraniums à Copenhague, Danemark

9. Kadeau Bornholm à Bornholm, Danemark

10. De Librije à Zwolle, Pays-Bas

Notre pays n’est pas en reste puisque parmi les 150 meilleurs restaurants d’Europe figurent, selon l’OAD, pas moins de neuf établissements belges. Les voici :

– L’Air du Temps à Liernu (40)

– The Jeanne à Anvers (49)

– Bruut à Bruges (86)

– Souvenirs à Gand (99)

– Hertog Jan Botanique à Anvers (101)

– La Paix à Bruxelles (104)

– Nuance dans Duffel (119)

– Couvert Couvert à Leuven (137)

– Zilte à Anvers (140)

En outre, OAD a sélectionné un certain nombre d’adresses « hautement recommandées » ou « simplement recommandées ». On y retrouve là aussi quinze restaurants belges. Toute la liste, et d’autres comme les meilleurs restaurants pas cher (Cheap Eats) ou encore « casual« , est à découvrir en cliquant ici.