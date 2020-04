La crise sanitaire actuelle suscite chez la plupart d'entre nous stress et angoisse. Voici nos conseils pour décompresser un maximum.

Rêvasser... et ranger !

Notre cerveau abrite tout un réseau responsable de la créativité, de l'empathie et du repos de l'esprit. Mais on ne peut l'activer que si l'on se détend et que l'on respire plus lentement. " Notre rythme trépidant laisse, hélas, bien souvent ce réseau en friche. Rêvasser plus souvent ferait du bien à chacun d'entre nous ", souligne le docteur Luc Swinnen, spécialiste du stress. Il nous livre une série d'astuces pour devenir acteurs de notre zénitude.Les exercices de respiration constituent la meilleure arme anti-stress. Mais il est primordial de bien respirer. C'est pourquoi la start-up belge Moonbird a développé un petit outil ergonomique, pour apprendre à inspirer et expirer en rythme. Dans son livre 60 exercices ludiques de respiration pour mon enfant (éd. Jouvence), la professeur de yoga brabançonne Catherine Blondiau donne, dans une même optique, des tactiques faciles pour calmer son souffle. Un exemple de saison, dès 3 ans mais valable pour les adultes aussi : à l'aube, passer le nez dehors, en restant assis, et sentir l'odeur de la nature environnante. Après un temps d'observation, prendre de grandes inspirations et percevoir le parfum du printemps pénétrer son corps jusqu'au bout des doigts, des orteils et au sommet de la tête. Puis essayer de décrire cette douce odeur... Relaxé ? La thérapeute belge Ivie Cardinaels est spécialisée dans le coaching contre le stress et le burn-out. Pour elle, tout commence par la façon de penser. " Si vous vous focalisez sur le fait d'être enfermé, vous n'en serez que plus oppressé. Vous pouvez, par contre, vous dire que vous êtes en sécurité, avec les gens que vous aimez. Le négativisme se tranforme en pensée positive. Il est également important de se protéger d'un excès d'infos. Nous sommes abreuvés de statistiques anxiogènes liées au Covid-19. Suivre ça de trop près n'est pas une bonne idée. Prévoyez un court moment quotidien pour lire ou regarder les news. Structurer ses journées est aussi primordial. Faites un planning et barrez chaque tâche accomplie. Cela libère de la dopamine, l'hormone qui booste l'estime de soi. Un autre conseil : faites une bonne action, aidez quelqu'un. C'est la meilleure façon de se sentir bien, et cela ne passe pas forcément par les contacts sociaux, limités en ce moment. Enfin, mieux vaut ne pas trop parler de votre stress, et si vous le faites, que ce soit avec quelqu'un de confiance. Ce qui fonctionne, c'est de tenir le journal de votre stress. Vous pourrez y consigner chaque jour vos pensées, pendant quinze minutes. Mais ne le faites pas juste avant de vous coucher, car passer de bonnes nuits est crucial. " Des podcasts pour (presque) tout oublier. Trois minutes à méditerPsychiatre spécialiste de la pleine conscience, Christophe André propose des petites capsules de trois minutes pour s'initier à la méditation guidée. Il y est question de bienveillance, de contemplation de la nature ou de l'art de savourer les petits moments de plaisir. L'Instant SophroEcrite par la sophrologue Léa Stanislas, cette collection de 10 podcasts ne dépassant jamais les 20 minutes s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Au travers d'exercices simples, on y apprend à prendre du temps pour soi et à reconnecter le corps et l'esprit. Un épisode spécial coronavirus vient même d'être ajouté à la liste. Change ma viePour celles et ceux qui vivent beaucoup dans leur tête et se sentent toujours un peu aux prises avec leurs émotions, Clotilde Dusoulier, coach de vie certifiée, a imaginé plus de 140 capsules dans lesquelles puiser, au gré de ses besoins personnels. Un nouvel épisode est disponible tous les jeudis. Apprentie SorcièreImaginée à quatre mains par Julie Destouches, journaliste, et Katia Bougchiche, psychothérapeute énergéticienne, ce programme donne rendez-vous à ses abonnées deux fois par mois, à chaque pleine Lune et à chaque nouvelle Lune. Une formation gratuite à la " magie " qui aide les femmes à écouter leurs émotions et à suivre leurs intuitions.