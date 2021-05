Les outils de cosmétique " high tech " envahissent nos salles de bain pour un traitement à la maison (presque) comme en institut. Les uns fonctionnent en générant des micros courants doux, les autres en utilisant la "light therapy". Que valent ces appareils sophistiqués qui promettent une peau plus lisse et un teint plus unifié ? Test et avis d'une dermatologue sur leur réelle efficacité.

Le BEAR de Foreo : pour une peau plus lisse et tonique

Le "petit ours" suédois tout en rondeur rose flashy de la marque scandinave Foreo utilise des micro-courants avancés et des pulsations T-Sonic™ pour stimuler les 69 muscles du visage et du cou. L'appareil propose cinq routines pour répondre aux besoins de toutes les peaux, via une application dédiée. En 3 minutes chrono, il va stimuler la production de collagène, réparer l'élastine et resserrer les traits du visage.

A la première utilisation, on est un peu surpris par les mini décharges électriques ressenties en faisant rouler ses deux grosses billes en métal sur notre visage et notre cou, après avoir bien étalé un sérum conducteur. Au fur et à mesure de notre routine beauté, la technologie "Anti-Shock" ajuste automatiquement l'intensité à la résistance de notre peau, en toute sécurité. On peut l'utiliser avec son sérum ou son soin habituel, à condition que celui-ci contienne beaucoup d'eau et de glycérine pour permettre la circulation des micro-courants. Au bout de deux mois d'utilisation quotidienne, à raison de 5 fois par semaine, le teint paraît plus lumineux et la peau plus ferme.

Le mini Bear de Foreo. © PG

Le Time Control + de Talika : pour un regard défatigué

Le "Time Control +" de la marque Talika se présente comme un stylo compact avec une tête triangulaire toute douce adaptée à la zone fragile du contour de l'oeil. Ce petit instrument inspiré de travaux de la NASA est le 1er appareil cosmétique anti-âge combinant "light therapy" et électrostimulation. Il promet un regard "détoxifié" et rajeuni. La recherche TALIKA a isolé 3 longueurs d'ondes aux vertus cosmétiques. La lumière orange pulsatile se veut antirides, elle agit sur les fameuses pattes d'oie et raffermit la peau fine du contour de l'oeil. La lumière rouge est apaisante et anti-rougeurs. La lumière verte est anti-taches et éclaircissante.

Si on reste un peu dubitatif sur l'effet réel des différents micro-courants diffusés de manière très douce, voire imperceptible, le Time Control PLUS offre l'avantage de s'offrir un bon petit massage décongestionnant des mirettes dès le lever. Pratiqué en journée (facile en télétravail), l'effet anti-fatigue est immédiat. On en profite aussi pour travailler la ride du lion inter sourcilière pour un effet décontractant. Si on veut un effet optimal, la régularité est, ici aussi, de mise. On répète avec rigueur ces gestes le matin et le soir avant d'aller dormir - vingt secondes dans le coin interne, vingt secondes sous l'oeil, vingt secondes sur le coin externe et on passe un coup sur le front - afin de reposer ses yeux fatigués par les écrans et les réunions Zoom à rallonge qui s'enchaînent. Effet relaxant garanti ! Après quelques semaines d'utilisation combiné avec une crème raffermissante ou un sérum adapté à son type de peau, on remarque une légère atténuation des ridules et des cernes.

Mira de LA LUER : corrige les défauts cutanés

Mira est un autre petit bijou de technologie cosmétique pour un soin de la peau complet sans se rendre en institut. Ses rayons multi-sources ont été calibrés avec une précision d'aéronautique spatiale. Ils opèrent à plusieurs niveaux pour détoxifier, tonifier, et infuser. L'outil aide également à la pénétration des crèmes et promet de corriger les défauts cutanés. L'appareil tout en rondeur de la marque américaine LA LUER propose six technologies: les LEDs visibles rouges (anti-inflammation), bleues (antibactérien), verts (luminosité du teint) sont couplées avec des ultrasons qui visent les muscles faciaux. Bémol : il n'est pas disponible à la vente en Belgique mais peut se commander via le site américain de la marque avec livraison internationale.

© PG

Le LUNA 3 de Foreo : pour une peau parfaitement nettoyée

Le best-seller de la beauté connectée de Foreo, le LUNA 3, vient de sortir. Cet outil nettoyant et anti-âge permet de préparer la peau au rituel de son grand frère, le BEAR, en enlevant toute impureté, traces de maquillage, bactéries et particules fines accumulées tout au long de la journée sur notre peau. Il propose ses propres techniques de massage via l'app' "FOREO For You" à utiliser chaque jour. Avec, entre autres, un massage du contour des yeux, un massage pour raffermir le cou, ou encore, un rituel pour estomper les rides de la bouche. En une minute chrono, avec ses longs filaments en silicone tout doux et ses pulsations T-sonic™, l'épiderme retrouve tout son éclat, sans être agressé et la peau est préparée pour un soin. Bonus avec ce modèle de brosse, un côté avec une face bombée et striée vibre au rythme des pulsations pour un massage raffermissant stimulant la micro circulation à l'origine de la production de collagène.

Le LUNA 3 de Foreo. © PG

L'avis de la spécialiste, Nadine Pomarède, Dermatologue à Bruxelles et Paris Les "home device" utilisent des technologies utilisées dans des centres de dermatologie mais avec des intensités moindres afin d'éviter tout effet secondaire. Leur efficacité ne peut être comparée à ce que les patients obtiennent dans les cabinets de dermatologie Ils ont donc plus un intérêt préventif que curatif et nécessitent un usage très régulier. Ils peuvent être utilisés en complément d'autres techniques comme l'auto-massage. Bien sûr, la prévention du vieillissement cutané passe aussi par une hygiène de vie : une alimentation riche en antioxydants (fruits et légumes à volonté), peu d'alcool, de l'exercice physique régulier et une bonne protection solaire. Ces appareils ne remplacent pas un plan de traitement sur mesure établi avec un dermatologue qui inclut une routine de soin quotidienne adaptée, complété éventuellement de quelques séances par an ciblées sur la stimulation du collagène, l'éclat et /ou le grain de peau. Une esthéticienne nous confirme aussi les bienfaits d'un massage manuel sur les traits du visage et de la nécessité d'être le plus régulier possible pour obtenir le meilleur des résultats espérés. Conclusion: ne vous attendez pas à des résultats mirobolants avec ce genre de gadgets beauté au prix assez élevé mais à une légère amélioration de votre peau, stimulée par les massages réguliers.

Le "petit ours" suédois tout en rondeur rose flashy de la marque scandinave Foreo utilise des micro-courants avancés et des pulsations T-Sonic™ pour stimuler les 69 muscles du visage et du cou. L'appareil propose cinq routines pour répondre aux besoins de toutes les peaux, via une application dédiée. En 3 minutes chrono, il va stimuler la production de collagène, réparer l'élastine et resserrer les traits du visage. A la première utilisation, on est un peu surpris par les mini décharges électriques ressenties en faisant rouler ses deux grosses billes en métal sur notre visage et notre cou, après avoir bien étalé un sérum conducteur. Au fur et à mesure de notre routine beauté, la technologie "Anti-Shock" ajuste automatiquement l'intensité à la résistance de notre peau, en toute sécurité. On peut l'utiliser avec son sérum ou son soin habituel, à condition que celui-ci contienne beaucoup d'eau et de glycérine pour permettre la circulation des micro-courants. Au bout de deux mois d'utilisation quotidienne, à raison de 5 fois par semaine, le teint paraît plus lumineux et la peau plus ferme. Le "Time Control +" de la marque Talika se présente comme un stylo compact avec une tête triangulaire toute douce adaptée à la zone fragile du contour de l'oeil. Ce petit instrument inspiré de travaux de la NASA est le 1er appareil cosmétique anti-âge combinant "light therapy" et électrostimulation. Il promet un regard "détoxifié" et rajeuni. La recherche TALIKA a isolé 3 longueurs d'ondes aux vertus cosmétiques. La lumière orange pulsatile se veut antirides, elle agit sur les fameuses pattes d'oie et raffermit la peau fine du contour de l'oeil. La lumière rouge est apaisante et anti-rougeurs. La lumière verte est anti-taches et éclaircissante. Si on reste un peu dubitatif sur l'effet réel des différents micro-courants diffusés de manière très douce, voire imperceptible, le Time Control PLUS offre l'avantage de s'offrir un bon petit massage décongestionnant des mirettes dès le lever. Pratiqué en journée (facile en télétravail), l'effet anti-fatigue est immédiat. On en profite aussi pour travailler la ride du lion inter sourcilière pour un effet décontractant. Si on veut un effet optimal, la régularité est, ici aussi, de mise. On répète avec rigueur ces gestes le matin et le soir avant d'aller dormir - vingt secondes dans le coin interne, vingt secondes sous l'oeil, vingt secondes sur le coin externe et on passe un coup sur le front - afin de reposer ses yeux fatigués par les écrans et les réunions Zoom à rallonge qui s'enchaînent. Effet relaxant garanti ! Après quelques semaines d'utilisation combiné avec une crème raffermissante ou un sérum adapté à son type de peau, on remarque une légère atténuation des ridules et des cernes. Mira est un autre petit bijou de technologie cosmétique pour un soin de la peau complet sans se rendre en institut. Ses rayons multi-sources ont été calibrés avec une précision d'aéronautique spatiale. Ils opèrent à plusieurs niveaux pour détoxifier, tonifier, et infuser. L'outil aide également à la pénétration des crèmes et promet de corriger les défauts cutanés. L'appareil tout en rondeur de la marque américaine LA LUER propose six technologies: les LEDs visibles rouges (anti-inflammation), bleues (antibactérien), verts (luminosité du teint) sont couplées avec des ultrasons qui visent les muscles faciaux. Bémol : il n'est pas disponible à la vente en Belgique mais peut se commander via le site américain de la marque avec livraison internationale. Le best-seller de la beauté connectée de Foreo, le LUNA 3, vient de sortir. Cet outil nettoyant et anti-âge permet de préparer la peau au rituel de son grand frère, le BEAR, en enlevant toute impureté, traces de maquillage, bactéries et particules fines accumulées tout au long de la journée sur notre peau. Il propose ses propres techniques de massage via l'app' "FOREO For You" à utiliser chaque jour. Avec, entre autres, un massage du contour des yeux, un massage pour raffermir le cou, ou encore, un rituel pour estomper les rides de la bouche. En une minute chrono, avec ses longs filaments en silicone tout doux et ses pulsations T-sonic™, l'épiderme retrouve tout son éclat, sans être agressé et la peau est préparée pour un soin. Bonus avec ce modèle de brosse, un côté avec une face bombée et striée vibre au rythme des pulsations pour un massage raffermissant stimulant la micro circulation à l'origine de la production de collagène.