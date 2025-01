Crash test: comment choisir le meilleur baume à lèvres pour cet hiver?

Avec le froid hivernal, un bon stick à lèvres devient un allié indispensable. Mais quels sont les baumes qui sont une bénédiction pour vos lèvres, et quels sont ceux qu’il vaut mieux éviter? Nous avons interrogé trois expertes et avons mis 5 baumes à lèvres à l’épreuve. Verdict?

On l’appelle souvent Labello, de la marque du même nom, ou stick à lèvres. Notre baume à lèvres est un fidèle allié en hiver (et pas seulement), il fait partie de notre routine cosmétique quotidienne.

Le critère le plus important pour choisir un baume à lèvres? Les ingrédients. Ne vous laissez pas trop séduire par l’emballage ou les promesses alléchantes, mais examinez attentivement la composition. « Idéalement, votre baume contient des agents hydratants qui nourrissent et protègent la peau, tout en évitant les substances nocives. Surtout en hiver, lorsque le froid dessèche vos lèvres et que l’air sec intérieur les agresse, choisir le bon baume est essentiel pour maintenir votre peau hydratée et en bonne santé », explique la dermatologue Dr Samira Baharlou.

Les ingrédients stars d’un bon baume à lèvres

Des ingrédients incontournables tels que le beurre de cacao et le beurre de karité adoucissent les lèvres et préviennent la déshydratation. La cire d’abeille est également un excellent choix : « Elle forme une barrière naturelle qui retient l’humidité sans rendre les lèvres grasses ou collantes », précise Dr Baharlou.

La vitamine E, un antioxydant, favorise la réparation de la peau et protège contre les dommages causés par les radicaux libres. Pour un effet apaisant supplémentaire, optez pour des baumes contenant de l’aloe vera, qui réduit les irritations. Les huiles naturelles comme l’huile de coco, l’huile d’amande ou l’huile de jojoba nourrissent intensément sans obstruer la peau.

Ce qu’il vaut mieux éviter

Dea Zhilivoda, experte en cosmétique et pharmacienne, recommande des formules eau-dans-huile (E/H): « Elles offrent une texture riche et nourrissante qui hydrate durablement et protège contre la perte d’humidité. » Elle conseille des ingrédients comme le beurre de karité, le panthénol, le bisabolol, l’huile de ricin et la glycérine pour une hydratation optimale. « Les baumes liquides sont souvent plus efficaces que les sticks. »

En revanche, évitez les arômes et parfums. « Ils n’apportent rien de bénéfique et risquent d’irriter vos lèvres. Les ingrédients repulpants, aujourd’hui très populaires, comme le piment de Cayenne, sont également trop agressifs et inutiles. Ce que vous appliquez sur vos lèvres finit dans votre corps », avertissent Zhilivoda et Baharlou. Leur conseil : choisissez des ingrédients naturels et évitez les additifs synthétiques. Ainsi, vous pourrez profiter de lèvres douces et saines tout au long de l’année, même en plein hiver.

Conseils d’expert pour vos lèvres Dr Stefanie Bracke, dermatologue à De Huidkliniek, partage cinq conseils essentiels pour sélectionner les bons produits pour les lèvres : Évitez les produits longue tenue

« Ils contiennent souvent des ingrédients potentiellement nocifs. Lisez toujours la liste des composants pour repérer les substances à risque. » Privilégiez les ingrédients hydratants

« L’acide hyaluronique, la glycérine et la vitamine E ont fait leurs preuves pour hydrater et renforcer la barrière cutanée. » Attention à l’exposition cumulative aux toxines

« Certaines substances comme le plomb peuvent s’accumuler dans votre organisme. Préférez des ingrédients naturels pour limiter ce risque. » Protégez vos lèvres du soleil

« Utilisez des baumes avec un facteur de protection solaire (SPF) toute l’année, en particulier l’été. » Évitez le dioxyde de titane et les filtres UV chimiques

« Le zinc est une alternative sûre contre les UV. Le dioxyde de titane, interdit dans les aliments dans l’UE depuis 2022, et certains filtres comme l’oxybenzone présentent des risques pour la santé. »

Sticks à lèvres: le crash test

Paula’s Choice : Pro-Collagen Petite Glass Balm Paula’s Choice : Pro-Collagen Petite Glass Balm

— Promesse

Ce baume promet des résultats visibles grâce à un mélange de peptides et d’extraits de plantes. Avec un fini brillant et non collant, vos lèvres paraîtront plus pulpeuses et plus lisses jusqu’à 24 heures après une seule application.

— Ingrédients et emballage

La formule contient 29 ingrédients, dont des AHA, de l’acide hyaluronique, des peptides et de la vitamine E. Elle est exempte d’alcool, de parfum, d’huile, de parabènes, de silicones et de sulfates. L’ingrédient phare, le tridécapeptide-1, promet de réduire les ridules et de rendre les lèvres plus douces et plus pulpeuses.

L’emballage est astucieux : un tube avec un applicateur qui prend la forme de votre lèvre et à partir duquel vous appliquez directement le baume. L’application est donc nette et facile, mais le partage avec d’autres personnes est moins hygiénique.

— Utilisation et expérience

Il faut un certain effort pour faire sortir le baume du tube, mais c’est plutôt un avantage. En effet, une petite quantité suffit amplement à couvrir le visage. La texture rappelle celle d’un gloss traditionnel : un (tout) petit peu collante, mais aérée et confortable. Elle donne l’impression d’une couche riche et protectrice sur les lèvres, idéale par temps froid. Il est intéressant de noter qu’il est parfois un peu granuleux, ce qui arrive parfois avec les produits pour les lèvres riches en peptides (comme ceux de la marque Rhode, selon TikTok).

— Verdict

Le plus de ce baume est l’effet immédiat : les lèvres sont instantanément hydratées et plus pulpeuses après une seule utilisation. Ce qui est moins agréable, c’est la sensation de grain qui se produit parfois, surtout en combinaison avec d’autres produits. Dans l’ensemble, il s’agit d’un bon choix pour un effet repulpant instantané.

— Prix

29 euros pour 15 ml. paulaschoice-eu.com

La Rosée : Stick à lèvres réutilisable La Rosée : Stick à lèvres réutilisable

— Promesse

Composé à 100 % d’ingrédients naturels, dont le beurre de karité, ce baume à lèvres devrait offrir une texture nourrissante et non collante qui donne à vos lèvres un fini mat.

— Ingrédients et emballage

La formule comprend du beurre de karité, de l’huile de ricin, de la cire de candelilla et de la vitamine E (tocophérol), des ingrédients qui sont tous végétaliens et biodégradables. Les huiles de karité et de ricin sont censées nourrir et protéger les lèvres, tandis que la cire de candelilla et la cire de carnauba forment une couche protectrice.

Quant à l’emballage, il est similaire à celui d’un Labello classique. Mais contrairement à ce dernier, celui-ci est rechargeable. Il s’agit d’une formule classique en stick, très facile à utiliser, mais qui n’est pas forcément hygiénique pour celles qui veulent partager le produit.

— Utilisation et expérience

Ce stick s’applique facilement d’un seul geste sur les lèvres. En termes de facilité d’utilisation, il est parfait. La texture est douce et grasse. Le produit offre une couche protectrice, mais il faut un certain temps pour qu’elle pénètre. Le fini mat est utile pour celles qui ne sont pas fans d’un fini brillant, mais personnellement, l’éclat des lèvres que l’on obtient habituellement avec les baumes m’a manqué.

— Verdict

Il ne s’agit pas d’une innovation révolutionnaire, mais il fait ce qu’il est censé faire et constitue un choix durable pour un usage quotidien. Toutefois, pour celles qui recherchent un soin vraiment durable ou un peu de brillance, ce n’est pas l’option idéale. Vous cherchez un baume que vous aimeriez pouvoir partager avec d’autres ? La Rosée propose également un baume « SOS réparateur » sous forme de pot, dont la texture est très proche de celle du stick.

— Prix

6,95 euros pour 15 ml. larosee-cosmetiques.com

Yves Rocher : Baume à lèvres parfum noix de coco Yves Rocher : Baume à lèvres parfum noix de coco

— Promesse

Yves Rocher promet des lèvres douces et nourries grâce à ce baume à lèvres au « parfum addictif de noix de coco ». Avec 97 % d’ingrédients d’origine naturelle, une texture fondante et un parfum irrésistible, il s’agit d’une alternative propre et économique au baume à lèvres classique.

— Ingrédients et emballage

Le stick est simple et rappelle un Labello classique, avec en prime un parfum assez intense. La liste des ingrédients est relativement claire : l’huile de ricin, l’huile de coco et la cire d’abeille forment la base, complétée par des parfums. Il convient toutefois de noter que tout le monde n’est pas fan des parfums dans les soins des lèvres, en particulier pour les lèvres sèches ou sensibles.

— Utilisation et expérience

La texture de ce baume est étonnamment légère et fine. À l’application, il ressemble davantage à une couche protectrice qu’à une formule réellement hydratante. Pour les jours d’hiver, ce baume est un peu trop fin. Il manque d’intensité lorsque la peau a vraiment besoin d’être protégée. En revanche, le parfum de noix de coco est une véritable évasion tropicale, un parfum bienvenu dans la morosité de l’hiver.

— Verdict

Si vous aimez les parfums exotiques, c’est un bon choix. La senteur est sans aucun doute rafraîchissante, mais en termes de soin, elle n’est pas à la hauteur. L’hydratation qu’il offre est trop superficielle pour les lèvres sèches ou abîmées, ce qui le rend moins adapté au froid hivernal. C’est une version fraîche et parfumée du stick classique de supermarché, mais ne vous attendez pas à une panacée contre les températures inclémentes.

— Prix

2,99 euros pour 4,8 g. yves-rocher.be

Bioderma : Atoderm Stick Lèvres Bioderma : Atoderm Stick Lèvres

— Promesse

Bioderma présente l’Atoderm Stick Lèvres comme le sauveur des lèvres sèches et sensibles. Le baume promet une hydratation durable, un soulagement immédiat et une texture douce et confortable adaptée à un usage quotidien. Il est censé protéger et apaiser les lèvres les plus vulnérables.

— Ingrédients et emballage

L’emballage est élégant et fonctionnel, typique de Bioderma. Détail appréciable : l’embout coudé rend l’application particulièrement agréable, ce qui est un atout immédiat. La liste des ingrédients, en revanche, suscite des sentiments mitigés. La formule se compose principalement d’huiles minérales (Paraffinum Liquidum, Paraffin) et de cires synthétiques, qui créent surtout une couche protectrice au lieu de nourrir intensément. Heureusement, le stick contient également du beurre de karité et de la cire d’abeille, bien connus pour leurs propriétés nourrissantes. Ce qui est moins charmant, c’est le parfum – un risque pour les lèvres sensibles – et l’utilisation de BHT, un conservateur controversé.

— Utilisation et expérience

La texture est ferme mais se fond en une couche douce et confortable au contact des lèvres. Elle est agréable au toucher, ne colle pas et tient longtemps. Le stick offre une barrière claire contre la déshydratation, ce qui le rend idéal pour les journées froides et peu clémentes. Hydratant et nourrissant ? Pas vraiment. Mais en tant que protection contre les gerçures et la déshydratation, il fait son travail.

— Verdict

Ce baume est un choix fiable pour un renforcement rapide de la protection, mais il convient moins bien comme conditionneur ultime pour les lèvres. Je l’utilise en deuxième couche sur une crème hydratante afin d’avoir une barrière solide contre la déshydratation.

— Prix

7,45 euros pour 4 g. bioderma.be

Celestetic : Lip Filler Advanced Lip Care Celestetic : Lip Filler Advanced Lip Care

— Promesse

Celestetic présente le Lip Filler Advanced Lip Care comme un baume miracle tout-en-un. Hydratation, régénération ET lèvres pulpeuses – grâce aux ingrédients actifs et aux peptides, ce produit ne se contente pas d’adoucir et de protéger vos lèvres, mais leur donne également un aspect jeune et pulpeux. Mais comme pour de nombreux produits aux grandes promesses, la question est de savoir s’il tient ses promesses.

— Ingrédients et emballage

La liste des ingrédients oscille entre l’innovation et le discours marketing. Le baume contient : Du beurre de karité et de la vitamine E, qui nourrissent et protègent les lèvres – des classiques qui ont déjà fait leurs preuves. De la volufiline, un extrait végétal qui stimule les cellules graisseuses pour un effet volumateur subtil. Revinage, une alternative supposée douce au rétinol, qui promet de l’élasticité sans irritation. Les peptides, censés stimuler la production de collagène, sont quant à eux un ingrédient habituel de nombreux produits de luxe.

Bien que la formule semble être un rêve, le nom « Lip Filler » suscite des attentes qui relèvent probablement plus du marketing que de la réalité. Le tube est pratique à utiliser, mais le dosage est délicat : appuyez trop fort et vous avez immédiatement un blob too much.

— Utilisation et expérience

La texture est épaisse et riche. Elle crée une couche protectrice qui tient très longtemps, idéale pour les conditions climatiques difficiles ou comme base sous un rouge à lèvres. L’hydratation est correcte, mais pas exceptionnelle. Visuellement, mes lèvres ont effectivement l’air légèrement plus lisses et plus pulpeuses à l’application. Cependant, ce n’est pas un produit que l’on peut appliquer discrètement sur le pouce – il est très brillant et se remarque (plusieurs personnes m’ont demandé ce que je portais ce jour-là).

— Verdict

Ce baume protège et soigne. Il ajoute également une touche de luxe à votre routine. Il permet d’obtenir des lèvres plus lisses, hydratées et un effet volume subtil. Il est idéal pour celles qui veulent un peu de glamour et de soin. Seulement, il faut être prêt à payer plus cher qu’un baume ordinaire.

— Prix

16 euros pour 15 ml, celestetic.be