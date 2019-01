Le restaurant de la semaine: Le P'tit Troquet, il a tout d'un grand

Avec "bistrot d'ici" en guise de sous-titre, le P'tit Troquet ne la ramène pas. En littérature, on parlerait d'euphémisme, cette figure de style, chère aux Britanniques, consistant à atténuer l'expression de sa pensée. Pourtant, la cuisine est "oh my God!", pour rester au pays de Shakespeare.