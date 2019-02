Old Boy, Sainte Trinité de la cuisine chinoise et thaïe à Bruxelles, nous livre sa surprenante recette de moules

On l'a déjà écrit par ailleurs: Old Boy est le restaurant le plus intéressant du moment. La raison tient dans l'impeccable création des plats: il est impossible de résister à cette approche axée sur des ingrédients typiquement belges travaillés à l'asiatique. A la construction des assiettes, en répond une autre, une sorte d'organigramme du "bon" mûrement réfléchi. Il y a d'abord Dieu le père, à savoir Yoth Ondara, chef du Crab Club, à qui l'on doit la validation des recettes et la constitution de l'équipe.

