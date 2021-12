Il occupait déjà une place centrale sur nos tables avant ça, mais les confinements successifs semblent avoir décuplé l'intérêt, pour ne pas dire la passion chez chertains, pour le pain. Alors, si vous êtes en quête de cette denrée rare, mais de moins en moins, dans la capitale, suivre le guide.

Depuis quelques années maintenant, l'équipe de l'asbl Tartine & Boterham se penche sur la question du bon pain et de ceux qui le produisent, dans la capitale belge. Rigoureux et généreux, ses contributeurs ont à coeur de mettre la lumière sur le savoir-faire de qualité, pour que ces commerces gagnent en visibilité et perpétuent le plus longtemps possible le bien manger. Une démarche citoyenne, puisqu'à l'autre bout, on trouve le consommateur.

Et c'est pour que celui-ci s'y retrouve que Tartine & Boterham édite cette année encore un guide qui lui permettra de bien consommer. On y retrouve 60 boulangeries et pâtisseries artisanales situées dans la Région de Bruxelles-Capitale. Qu'on y travaille à l'ancienne pour certains ou qu'on y développent des concepts innovants pour d'autres, le critère commun pour y apparaître est la qualité du travail : il faut en effet qu' au moins 80% des produits disponibles soient préparés dans un atelier situé à côté ou à proximité du magasin.Tous ont aussi fait le pari de travailler des matières premières de qualité, que cela soit le beurre, les oeufs, le lait, la farine ou même les produits adaptés aux vegans.

Ce guide aborde des thèmes chers au secteurs, comme les circuits courts, de mono-produit ou les préparations sans gluten ou sans lactose.

De la boulangerie-pâtisserie belge de quartier au pâtissier français haut de gamme, d'Ixelles à Schaerbeek en passant par Forest, Saint Gilles ou Woluwe-Saint-Lambert, il y en a pour tous les goûst dans cet excellent outil qui vous aidera à séparer le bon grain de l'ivraie!

A commander en ligne, disponible en librairie mais aussi chez certains des commerçants référencés . © SDP

